DNIT confirma abertura de processo para pavimentar Estrada do Cajueiro

Esta obra vinha sendo motivo de promessa da classe politica nas últimas 2 décadas; Esta semana, o DNIT informou em seu site e ao deputado Beto Rosado que finalmente o processo para pavimentar esta rodovia interligando as BRs 405, no RN, e a 116, no Ceará, será pavimentada

Esta semana o deputado federal Beto Rosado, do PP de Mossoró, informou em suas redes sociais que finalmente o Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transporte vai pavimentar a BR 437 (Estada do Cajueiro), da BR 405 (Jucuri) a BR 116, no Ceará-CE.

A informação do deputado foi confirmada pela assessoria do DNIT.

“Recebi a notícia diretamente do General Santos Cruz, superintendente do DNIT, que já vai ser dado início ao projeto de pavimentação do trecho da BR-437, mais conhecida como a nossa Estrada do Cajueiro”, informa o deputado federal.

Beto Rosado destaca que que se trata de “Uma importante obra que vai beneficiar diretamente o setor produtivo de Mossoró e da região que vai desde a Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte e segue até o Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará”.

A pavimentação da Estrada do Cajueiro vem sendo prometida a população do Rio Grande do Norte há pelo menos 20 anos. Sempre destacando a importância para o desenvolvimento econômico a partir da indústria do sal e da fruticultura. É uma via de escoação.

Entretanto, tem ano após ano, os eleitores veem sendo enganados há décadas. Os moradores da região, que seriam também beneficiados com a obra, demonstram indignação com a classe política, que promete e não cumpre quando assume o mandato.

Desta vez, o deputado Beto Rosado diz que a obra vai sair. Para tanto, lembra que ele usou o mandato para incluir a pavimentação da rodovia “na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018. Agora, essa luta vai se concretizar e fico muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento do nosso RN, escreveu o deputado federal.

Diante da desconfiança da população quanto as informações passadas pelo Deputado Federal, fizemos contato com o DNIT e que repassou as informações oficiais e divulgou uma matéria no site institucional com informações técnicas sobre o processo para pavimentar a rodovia.





Confira

A BR-437 é uma rodovia de ligação e possui 80,5 quilômetros de extensão. O ponto inicial desta rodovia se dá na região da Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte e segue até o Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará.

A região se configura como um centro produtor de grãos e frutas e vem gradativamente integrando sua economia às demais regiões do país. A rodovia já está implantada, mas sua pavimentação proporcionará meio de transporte mais eficiente e de menor custo.

O trecho a ser asfaltado compreende uma extensão de 32 quilômetros no Rio Grande do Norte e de 48,5 quilômetros no Ceará. Tem início no entroncamento da BR-405 com a RN-116, no povoado de Jucurí, até o entroncamento da BR-116 com a CE-266.

O edital pode ser obtido no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.dnit.gov.br . A entrega das propostas ocorre a partir desta quinta-feira (2) pelo site www.comprasnet.gov.br e a abertura destas está prevista para o dia 23 de julho, neste mesmo endereço.