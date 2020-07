População de Grossos fica sem fornecimento de água devido a problema em poço

A população do município de Grosso, incluindo as comunidades Piabinha e Serra, estão sem fornecimento de água em suas residências.

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), o abastecimento foi interrompido após conjunto motobomba do poço da Salina Caenga, no município, apresentar um problema, na noite do sábado (25).

Ainda segundo a Companhia, o conserto do equipamento só será concluído na quarta-feira (29). Entretanto, a previsão para que a população volte a receber água normalmente em suas casas é na noite da sexta-feira (31).

“A recomendação da Companhia é que a população utilize a água disponível de forma racional”, diz a Caern em nota.