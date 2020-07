Deputada solicita ao DER melhoria asfáltica na RN 117 de Mossoró a Martins

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) solicitou ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) melhoria asfáltica da RN 117, trechos de Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado, Caraúbas, Olho D'água do Borges, Umarizal e Martins.

A RN 117 é uma das mais importantes rodovias da região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, contemplando diversas cidades, sendo uma das rotas de trânsito mais intensas e utilizadas para acesso entre Mossoró e demais cidades da região.

A parlamentar ainda ressaltou a urgência do recapeamento às margens da mesma rodovia.

"No trecho Mossoró Governador são mais de 850 moradores que residem no Cidade Oeste, Panela do Amaro, Estreito, sem falar no fluxo das idas e vindas da população de Governador para Mossoró e de Mossoró para Governador. A recuperação da estrada tornará a área mais segura para os atuais e futuros moradores”.