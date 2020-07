No RN, agências do INSS passam a receber documentos por drive-thru

As agências de Previdência Social começaram a atender, em casos de recebimento de documentos, no sistema "drive-thru" a partir desta segunda-feira (27) no Rio Grande do Norte.

De acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no estado, esse formato vai seguir enquanto durar a pandemia do novo coronavírus das 7h às 13h. Durante esse período, não haverá atendimento presencial nas agências.

Para ser atendido dessa forma, o segurado precisa ter recebido pelo site ou aplicativo "Meu INSS" ou pela central 135 uma solicitação de exigência, o que significa que falta alguma documento no processo.

Após a solicitação, o segurado precisa fazer cópias dos documentos pedidos (eles não precisam ser autenticados), preencher o formulário disponível no Meu INSS, colocar no envelope e depositar nas urnas localizadas na frente das agências.

O processo pode ser acompanhado também pelo site Meu INSS ou pela Central 135.