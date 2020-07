"Foi um pipoco medonho", relata morador de São Francisco do Oeste

Um tremor de terra de magnitude preliminar 2.1 mR foi registrado por volta das 11h33 desta terça-feira (28) no município de São Francisco do Oeste, no Rio Grande do Norte.

O abalo foi registrado pelas estações sismográficas do Laboratório Sismológico (LabSis) da UFRN, localizadas em Pau dos Ferros e Paraú.

Segundo o blog de João Moacir, moradores de São Francisco do Oeste teriam escutado e sentido o estrondo no final da manhã. Há informações de que o evento também teria sido sentido pela população do município de Pau dos Ferros.

“Foi um pipoco medonho que deu a pouco tempo aqui no Oeste, em toda a cidade, nos sítios, um tremor medonho e tipo um estouro de uma bomba grande. A cidade aqui tá em pânico aqui no Oeste”, relatou um morador em uma rede social.

O Laboratório Sismológico já repassou todas as informações sobre o evento para a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Norte.

O LabSis já havia registrado outros dois tremores no Rio Grande do Norte neste mês de julho. O primeiro aconteceu no da 3, com magnitude preliminar 1.9 mR, na região do município de Caraúbas. Já o segundo, foi registrado no dia 8, com magnitude 1.4, no município de Pedra Preta.

O LabSis segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica do Nordeste brasileiro em tempo real.