Ocorrências de Covid-19 seguem tendência de decréscimo em todas as regiões do RN

O total de internamentos em consequência da Covid-19 no Rio Grande do Norte nesta terça-feira (28) é de 482 pacientes. Deste total, 245 estão em leitos críticos e 237 em leitos clínicos.

Já a fila de regulação tem 6 pacientes para leitos críticos, 5 para leitos clínicos e 15 aguardando transporte sanitário. A taxa de isolamento social é de 39,5%.

A subcoordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Alessandra Luchessi registrou que as ocorrências seguem a tendência de decréscimo em todas as regiões do Estado, mas alguns municípios precisam melhorar os seus procedimentos no enfrentamento à Covid porque vêm apresentando aumento de casos.

"A Sesap está atenta e prestando apoio integrado aos municípios com todas as vigilâncias e assistências, verificando a dinâmica e processo de trabalho em cada cidade. Nosso objetivo é contribuir para quebrar as cadeias de transmissão. Para isso é necessário o engajamento de toda a população com ações individuais e dos poderes públicos", afirmou.

Os casos confirmados hoje são 48.366, 60.557 suspeitos, 76.153 descartados, as mortes somam 1.714 (2 nas últimas 24 horas) e há 189 óbitos em investigação.

A taxa de ocupação de leitos é de 78% na região Oeste, 56% na região Metropolitana de Natal, 50% em Pau dos Ferros, 42,8% no Mato Grande, 86% no Seridó e 0% no Agreste.