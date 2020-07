O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) se reuniu nesta terça-feira (28), com o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Marcelo Augusto, e com Leonardo Guedes, também do Incra, para tratar de demandas da zona rural de Mossoró e região Oeste potiguar.

Na reunião foi discutida a regularização dos títulos de propriedade para os assentamentos, projetos de financiamento e apoio ao homem do campo e apresentação de demandas da zona rural como a estrutura das estradas vicinais.

Allyson afirmou que é importante esse trabalho e defesa da zona rural”. “Fui criado na zona rural e conheço as dificuldades que os agricultores passam. Hoje, dia 28 de julho, estamos comemorando o dia do agricultor e estamos aqui na sede do Incra trazendo essas pautas importantes”, disse.

O superintendente do Incra Marcelo Augusto destacou que em breve o órgão estará entregando mais de mil títulos às zonas rurais de 24 municípios do estado.

“Vamos entregar mais de mil títulos em 24 municípios do estado e a região de Mossoró está sendo contemplada com quase 200 títulos. É uma satisfação grande. O Incra está de portas abertas para tratar desses e outros assuntos que sejam relevantes para o assentado. Fico satisfeito pela sua atuação nesse segmento sendo uma voz”, assinalou ele.

“São pautas relevantes para os assentados das nossas comunidades rurais como créditos rurais, estradas vicinais, titularização das comunidades e houve todo um entendimento aqui e foi bastante proveitoso”, disse Aislan Marckuty, representante da comunidade Maísa, em Mossoró.

O deputado Allyson ainda afirmou que seu mandato está disposto a contribuir com o Incra, com as associações e com a zona rural.

“Eu acredito que defender o agricultor é defender que ele tenha condição técnica de trabalhar, alimentar sua família e trabalhar uma agricultura sustentável”, finalizou Allyson.

Também participaram da reunião Deca, representante do assentamento Real, e Zuzinha, representante da Alagoinha, ambos localizados em Mossoró.