A construção ou a reforma de uma casa pode significar o sonho da vida de muitas pessoas. Com o crescimento desordenado dos centros urbanos, não é raro encontrar obras repletas de irregularidades, representando um grande risco para a população.

Para comprovar que elas são mais comuns do que se imagina, a Cosern selecionou alguns exemplos que demonstram altos riscos de acidentes elétricos graves.

O popular puxadinho na laje se torna ainda mais perigoso quando não há uma distância segura da rede elétrica. Em todo o país, essa é uma das principais causas de acidentes envolvendo a rede elétrica e motivo de preocupação para as distribuidoras de energia.

“Os casos mostram situações reais que, infelizmente, ainda são muito comuns por conta do crescimento desordenado das cidades. Os registros foram feitos pelos nossos colaboradores em campo, responsáveis pelas inspeções e serviços de manutenção da rede de distribuição. Eles lidam, todos os dias, com situações de intervenções indevidas na rede de energia elétrica, a maioria construções irregulares. São casos mais frequentes do que se pensa, por isso, há um trabalho constante de prevenção junto à população sobre os riscos de acidentes que essas atitudes causam”, diz o gerente de saúde e segurança da Cosern, Eudes Augusto

A Cosern explica que os moradores dessa casas construídas muito próximas aos fios corre um grande perigo. Além do risco de choque elétrico, com acesso tão fácil e próximo aos fios energizados, acidentes podem ocorrer, inclusive levando a vítimas fatais.

A Engenheira de Segurança do Trabalho da Cosern, Andréa Patricia, explica que “para se levar um choque com a rede elétrica acima, não necessariamente o cabo precisa ser tocado, basta apenas se aproximar dele. A descarga elétrica nesta situação ocorreria por indução elétrica e provoca danos desastrosos ao corpo humano, inclusive fatalidade”.

A Cosern recomenda que qualquer construção ou reforma civil deve ter, no mínimo, 2,5 metros de distância dos fios do poste. Essa é a orientação básica e segura para seguir antes de iniciar qualquer obra.

Estas distâncias devem ser observadas, principalmente, por profissionais como pedreiros e pintores. Eles não podem se aproximar da rede, de forma alguma, pelo alto risco de acidente de origem elétrica.

Durante a construção, também é preciso ter cuidado ao montar andaimes. O metal utilizado é um excelente condutor de energia, por isso, é preciso ter atenção redobrada com barras de ferro, sarrafos, réguas de reboco, vergalhões e outros tipos de materiais metálicos que podem transmitir a corrente elétrica da rede para o corpo.

A Cosern também alerta que alguns fios da rede elétrica podem dar a falsa impressão de serem isolados, então nunca se aproxime ou toque nenhum desses condutores. Qualquer contato com a rede elétrica pode representar um alto risco de choque elétrico, podendo ser fatal.

“A principal atitude que a pessoa deve seguir ao construir ou reformar algum imóvel é se direcionar até a prefeitura da cidade e buscar um profissional habilitado para regularizar a situação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do estado. Eles irão confirmar se tudo está em conformidade e se a obra poderá ser realizada com segurança”, orienta a Caern.