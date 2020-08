Nesta segunda-feira (3) o Governo do RN recebeu o presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), José Vanildo, e os dirigentes dos dois maiores clubes do Estado, ABC F.C e América F.C, Ubirajara Marques e Leonardo Bezerra, respectivamente, para tratar detalhes da retomada do campeonato estadual de futebol.

Na ocasião, foi apresentado o projeto Futebol do RN em Casa – Campanha Educativa, através do qual os torcedores assistirão aos jogos em casa, por meio de uma plataforma digital, a partir do dia 10 de agosto, uma vez que os jogos serão realizados com os portões fechados para o público.

A governadora Fátima Bezerra confirmou o apoio do Governo ao projeto e elogiou a iniciativa da FNF, realizada em consonância com os clubes, argumentando que o mesmo está alinhado com os parâmetros sanitários adotados pelo Estado para a retomada gradual das atividades econômicas, desportivas e religiosas.

“É dever nosso ter inserido o futebol nos programas RN+Protegido e RN+Unido, porque estamos cientes de que se ABC e América, que são os maiores clubes, têm dificuldades para adotar as medidas de biossegurança, imaginem os outros que compõem o campeonato. A ideia do projeto é muito boa e está totalmente alinhada com as nossas diretrizes, porque a pandemia não acabou e é preciso que mantenhamos todos os cuidados”.

Fátima se referiu à ação realizada sábado, dia 1º, em que o Governo do Estado entregou 10 mil máscaras, 150 protetores faciais, 150 litros de álcool 70%, 60 litros de sabonete líquido e 600 pares de luvas para a FNF e para os oitos clubes que disputam o campeonato estadual: ABC, América, Globo, Força e Luz, Santa Cruz, Assu, Palmeira de Goianinha e Potiguar de Mossoró.

O material, cujo valor aproximado é R$ 25 mil, será utilizado por atletas, treinadores, dirigentes e todo o pessoal envolvido na realização dos jogos, a fim de que possam cumprir as medidas protetivas contra a Covid-19.

“A senhora tem dado demonstração de firmeza e amizade em prol do futebol potiguar. Eu não abro mão da sua participação e do apoio do governo. Estamos aqui também para agradecer à ação que nos possibilitou receber todos os equipamentos fundamentais para uma retomada segura, que vai possibilitar aos clubes atuarem de acordo com os protocolos de saúde”, disse José Vanildo.

Ele afirmou que o projeto Futebol em Casa, cuja gestão está sendo compartilhada com os clubes, vai reinventar o futebol potiguar, de modo a manter o torcedor em casa para preservar a sua vida e da sua família.

A arrecadação das transmissões será dividida entre os oito clubes do campeonato, sendo 30% para o ABC, 30% para o América e o restante dividido em percentuais menores para os demais clubes.

Presente à reunião, o secretário de Estado da Tributação, Carlos Eduardo Xavier, acrescentou que o Governo vai firmar parceria através do programa Nota Potiguar.

Os presidentes dos clubes agradeceram tanto a ação de distribuição dos materiais e equipamentos de segurança sanitária, quanto o apoio garantido ao projeto Futebol em Casa.

“Consideramos fundamental agradecer todo apoio que está sendo dado e espero que a gente possa ampliar nossos laços. Não vamos abrir mão de todos os protocolos sanitários. A saúde é muito mais importante para nós do que a economia”, afirmou Bezerra.

Para Marques, a vida de todas as pessoas envolvidas no futebol está acima de tudo. “A gente agradece bastante tudo o que está sendo feito. O ABC teve uma dificuldade financeira enorme e estamos vendo formas de retomar nossa economia. Mais uma vez, muito obrigado, porque sabemos que fortalecer o futebol potiguar enaltece o nome do Rio Grande do Norte”, argumentou.

O vice-governador Antenor Roberto também participou da reunião e elogiou bastante o projeto de retomada do campeonato, que se baseia na campanha educativa de que ficar em casa é ainda a maneira mais correta de evitar a Covid-19.

“É preciso que mantenhamos todos os cuidados com a higienização. O projeto vem muito bem a calhar. E reforçando o que a governadora falou, a pandemia não acabou”, ressaltou.

O Campeonato Estadual de Futebol será retomado de forma segura, dentro dos protocolos de biossegurança, com o jogo América x Globo, às 20 horas do dia 10 de agosto. Ao todo, serão realizados 10 ou 11 jogos, a depender dos resultados.