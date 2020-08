Veja quais as rodovias do Rio Grande do Norte que serão recuperadas. No Programa de Conservação das Estradas Estaduais 2020 serão priorizados os principais eixos rodoviários que ligam o Rio Grande do Norte aos outros estados e que interligam os municípios. Os serviços serão realizados em todas as regiões do Estado.

Com uma visita técnica ao trecho da RN-120, no município de São Paulo do Potengi, a governadora Fátima Bezerra deu início aos serviços do Programa de Conservação das Rodovias Estaduais 2020, lançado no mês passado, com prazo para ser finalizado até o final do ano.

Veja mais:

Governo do RN vai investir R$17 milhões para recuperação de rodovias





A governadora ressaltou o cuidado com a segurança dos cidadãos que viajam pelas rodovias do estado e a importância delas para o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Norte.

“Cuidar das estradas é nosso dever, nossa obrigação; primeiro, para garantir a segurança da população, das pessoas. As estradas são fundamentais para a economia, para escoar a produção.”

O investimento no Programa de Conservação das Estradas Estaduais é de R$ 17 milhões, sendo que R$ 12 milhões são de multas de trânsito arrecadadas pelo Detran-RN.

A governadora também destacou o empenho do Estado em conseguir recursos para operação em plena pandemia, com queda brutal das receitas no período.

“O dinheiro está assegurado. Estamos aqui cumprindo o nosso papel. Tinha prometido o início dos serviços para agosto. Pedimos à população para acompanhar os trabalhos e cobrar que até o final do ano esteja tudo concluído.”

De acordo com o diretor-geral do DER-RN, Manoel Marques, os serviços estarão concluídos até a primeira semana de novembro. Para dar agilidade aos trabalhos, até a próxima sexta-feira, serão deslocadas três equipes para cada um dos sete distritos rodoviários do Estado.

“A conservação das estradas será um trabalho permanente. Mesmo quando o Programa de Conservação for concluído, vamos continuar trabalhando nas rodovias.”

O secretário de Infraestrutura do Estado, Gustavo Coelho, ressaltou o empenho das equipes e todos os esforços feitos para iniciar os trabalhos do Programa. “Esperamos atingir o objetivo de chegar em novembro com nossas estradas conservadas e recuperadas.”

O vice-prefeito do município de São Tomé, Miguel Salustiano; e o vereador de São Paulo do Potengi, João Cabral, prestigiaram o ato de início dos serviços e comentaram a importância para a região.





SERVIÇOS NOS SETE DISTRITOS RODOVIÁRIOS DO RN

No Programa de Conservação das Estradas Estaduais 2020 serão priorizados os principais eixos rodoviários que ligam o Rio Grande do Norte aos outros estados e que interligam os municípios. Os serviços serão realizados em todas as regiões do Estado. Veja abaixo:

- EIXO 1

RN 117/RN-078 Entr. BR-304 (Mossoró) - Gov. Dix Sept Rosado - Caraúbas-Patu-Divisa RN/PB

- EIXO 2

RN-177/RN-076/RN 117 Entr. BR-405 - Riacho da Cruz - Umarizal - Olho D'água dos Borges

- EIXO 3

RN-177 Riacho da Cruz - Viçosa – Portalegre

- EIXO 4

RN-079 Entr. BR-405 - Marcelino Vieira - Alexandria - Divisa RN/PB

- EIXO 5

RN-404/RN-016/RN-233 Porto do Mangue - Carnaubais - Assú - Paraú - Triunfo - Campo Grande - Caraúbas - Entr BR 405 (Apodi)

- EIXO 6

RN-118 (Entr. BR-406 (Macau) - Pendências - Alto do Rodrigues - Ipanguaçu) – (Entr. BR-304 - São Rafael - Entr BR 226) - (Caicó - contorno - São João do Sabugi - Ipueira - Divisa RN / PB)

- EIXO 7

RN-120 Caiçara do Norte - São Bento do Norte - Pedra Grande - Parazinho – Entr. BR-406 (João Câmara) - Bento Fernandes – Entr. BR-304 - São Paulo do Potengi - Senador Elói de Souza – Entr. BR-226 - Boa Saúde - Serrinha - Santo Antônio - Nova Cruz - Divisa RN / PB

- EIXO 8

RN-093 Entr. BR-226 (Tangará) - São José de Campestre - Passa e Fica - Divisa RN / PB

- EIXO 9

RN-023 (Touros - João Câmara) - Santa Cruz - Cel. Ezequiel - Jaçanã - Divisa RN / PB

- EIXO 10

RN-203 Entr. BR 226 - São Pedro - São Tomé

- EIXO 11

RN-041 - RN-203 Entr. BR 304 - Santana do Matos – Entr. RN 118 (Três Porteiras)

- EIXO 12

RN-104 - RN 263 Entr. BR 304 - Pedro Avelino - Afonso Bezerra - Angicos – Entr. BR-304

- EIXO 13

RN-064 Entr. BR-304 (Santa Maria) – Entr. BR-406 (Ceará Mirim) - Punaú

- EIXO 14

RN-063 Entr. BR-101 - Pium - Tabatinga - Nísia Floresta – Entr. BR-101 (São José de Mipibú)

- EIXO 15

RN-401 Entr. BR 406 – Entr. RN-221

- EIXO 16

RN-003 Entr. RN-003 - Santo Antônio - Goianinha - Tibau do Sul - Pipa

- EIXO 17

RN-288 (Divisa RN/PB - Jardim de Piranhas – Entr. BR-427) - (Caicó - São José do Seridó - Cruzeta - Acari) – (Entr. RN -86 - Carnaúba dos Dantas - Divisa RN/PB)

- EIXO 18

RN-086 Entr. BR-427 (Rajada) - Parelhas - Equador - Divisa RN/PB

- EIXO 19

RN-269 Barra de Cunhaú - Canguaretama - Pedro Velho - Montanhas - Nova Cruz - Passa e Fica

OUTROS TRECHOS

- (DR I) Acesso Grossos – Tibau (20 Km), Acesso Entr. BR-405 – Soledade (7 Km), Acesso Entr. BR-405 – Barragem (7 Km), RN-404 Carnaubais - Porto do Mangue (35 Km), Acesso Ponta do Mel - Porto do Mangue (20 Km);

- (DR II) RN-088 Entr. BR-427 (Jardim do Seridó) – Entr. RN-086 (Parelhas) (16 km), RN-087 Entr. BR-226 - Tenente Laurentino (13 Km), RN-203 Cerro Corá – Bodó (9 Km), Acesso Entr. RN-118 - Povoado de Boi Selado (4 Km)

- (DR III) RN-221 Entr. RN-401 – Entr. BR-406 (24 Km), RN-403 Entr. RN-221 - Barreiras - Diogo Lopes (13 Km), RN-120 Caiçara do Norte - São Bento do Norte - Pedra Grande - Parazinho – Entr. BR-406 (68 Km);

- (DR IV) RN-120 Boa Saúde - Serrinha - Santo Antônio (26 Km), RN-092 Entr BR-226 – Japi (27 Km), RN-093 Entr. BR-226 (Tangará - Sítio Novo (17 Km), Acesso Ent. RN-003 (Espírito Santo – Jundiá (8 Km), RN-02 Entr BR-226 (Santa Cruz) - Cel. Ezequiel – Jaçanã (38 Km), RN-091 Santa Cruz - São Bento do Traíri (14 Km), RN-023 Entr. BR-226 - Lajes Pintada (9 KM).

- (DR V) RN-317 Entr BR-101 - Laranjeira do Abdias – Brejinho (21 Km), RN-002 Entr. BR-101 (São José de Mipibú) - Laranjeira do Cosme – Entr. RN-316 (8 Km), RN-002 Entr. BR-101 - Senador Georgino Avelino (15 Km), RN-064 Entr. BR-406 (Ceará Mirim) - Dom Marcolino – Punaú (33 Km);

- (DR VI) Acesso Entr. RN-177 – Bonito (8 Km), RN-078 Patú - Divisa RN / PB (9,6 Km), RN-501 Entr BR-226 (Patú) - Divisa RN / PB (9 Km).

- (DR VII) RN-63 Pedro Avelino - Afonso Bezerra (14 Km), RN-263 Afonso Bezerra - Angicos – Entr. BR-304 (31 Km), RN-407 Mulungu – Entr. Estrada do Óleo (11 Km).