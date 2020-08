Cosern moderniza rede elétrica em 6 municípios do Rio Grande do Norte

A Cosern intensificou o trabalho de modernização da rede elétrica em municípios da Costa Branca, Vale do Assu e Central com o objetivo de reforçar a segurança com a população e a confiabilidade do sistema elétrico.

O trabalho também visa prevenir o desgaste provocado pela maresia e salinidade em fios e cabos nas cidades mais próximas ao litoral.

As obras foram executadas cumprindo todos os protocolos de segurança e prevenção à COVID-19 definidos pelas autoridades sanitárias e pela Neoenergia, grupo controlador da Cosern.

No total, foram substituídos 25 quilômetros de redes antigas por novas em Macau, Areia Branca, Tibau, Serra do Mel, Angicos e Assu, municípios onde a Cosern atende cerca de 145 mil potiguares.

Essas cidades também estão recebendo novos religadores telecomandando e novos esquemas de “Self Healing” na rede elétrica.

Além de reforçar a segurança com a população e prevenir os efeitos da salinidade e maresia em fios e cabos, a modernização da rede elétrica permite um maior convívio com os galhos das árvores, evitando podas desnecessárias.

A Cosern orienta a população a sempre manter distância da rede elétrica.