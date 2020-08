Obra de esgotamento sanitário de Assú deve ser concluída em março de 2021

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que deve retomar no final deste mês a obra de esgotamento sanitário da cidade de Assú.

A obra estava paralisada desde meados de março, em consequência de transtornos causados pela pandemia da Covid-19.

A construtora contratada, HL Engenharia, estava encontrando dificuldades no recebimento de material, principalmente conexões de ferro fundido, em razão do recuo na produção pela indústria.

Reiniciada a obra, a conclusão está prevista para março de 2021. O sistema de esgotamento sanitário de Assú será composto de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), duas estações elevatórias, 5.770 metros de rede coletora e 4.511 ligações domiciliares.

No total, serão investidos R$ 17 milhões, somados recursos provenientes de convênios do FGTS e da contrapartida do Governo do Estado.

Quando pronto, o sistema levará cobertura de esgotamento sanitário a 42% da área urbana da cidade, ou seja, beneficiando mais de 17 mil habitantes – a população de Assú, segundo o IBGE, é de 57 mil habitantes, sendo 42 mil na área urbana.

O empreendimento, no entanto, deixa o caminho preparado para benefícios futuros. Segundo o diretor de Empreendimentos da Caern, Fábio Siqueira, a ETE projetada para Assú tem capacidade para atender até 100% da população da área urbana, a partir de ampliações das redes coletoras do sistema que serão feitas no futuro.

Hoje, a população de Assu não conta com qualquer serviço de esgotamento sanitário na cidade.