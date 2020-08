Suspensão das atividades escolares no RN é prorrogada por mais 30 dias

A Governadora Fátima Bezerra anunciou por meio de sua conta oficial no Twitter que o Estado vai prorrogar a suspensão das atividades estudantis em mais 30 dias no Rio Grande do Norte.

Segundo a publicação, a decisão leva em conta a recomendação dos especialistas do Comitê Científico de Enfrentamento a Covid-19.

“Nossos especialistas apontaram que apesar da melhoria no quadro da pandemia no estado ainda não há, neste momento, condições sanitárias favoráveis para o retorno às aulas. Eles solicitaram mais um prazo para avaliação”, disse a Governadora.

Fátima disse, ainda, que o diálogo continua em curso, “através do Comitê de Educação, que é liderado pela Secretaria Estadual de Educação, e representantes das escolas públicas e privadas”.

Até o final de julho, a previsão era que as aulas fossem retomadas no dia 17 de agosto. No dia 29 a governadora afirmou que seria mais prudente prorrogar esta data. Já no dia 31 de julho, o Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Getúlio Marques,afirmou que as atividades escolares não retornariam antes do final de agosto.

Agora, a previsão é apenas para a segunda quinzena do mês de setembro, a depender do quadro da pandemia.