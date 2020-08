Em fotografias, os moradores mostraram que o poço da Maisa e do Jucuri foram consertados e no site da Prefeitura informaram que deixaram uma bomba reserva na Maisa, que agora a secretaria de Agricultura informa que não existe bomba nenhuma de reserva

O cenário de abandono não é só no sistema de saúde pública (UBS) em Mossoró-RN, menos ainda apenas nas ruas, que estão cheias de buracos. É também na zona rural. Quando o acesso a comunidade é possível, falta o básico no atendimento de saúde, educação, segurança e água.

É assim na comunidade de Carajas e Bela Vista, que fica na região entre Mossoró e Apodi. E o site Maisa News informa que o problema também existe na comunidade. O Poço 10, que abastece a MAISA, está novamente com o motor queimado, precisando de manutenção.

O presidente ACEM, Rani, lembra que a este motor havia passado por reparos há poucos meses e que na ocasião, isto depois de muito a comunidade pedir, a Prefeitura de Mossoró publicou em suas redes sociais e site, que iriam deixar o motor reserva.

“Em abril, a Prefeitura Municipal de Mossoró havia feito manutenção da bomba deixando em perfeito estado, como também garantiu a todos os moradores que deixaria de reserva uma bomba para qualquer urgência, conforme publicado no site da PMM”, informou. Acrescenta: “Ao apresentar problemas essa semana, após 3 meses da sua manutenção, a diretoria da ACEM procurou o secretário na busca da bomba reserva divulgada pelo muncípio, onde a resposta foi surpreendente, não há bomba nenhuma de reserva para a Maisa”.

No caso, o site da Prefeitura Mossoró e as redes sociais, alimentados por mão de obra paga com recursos públicos, mantido em servidores caros pagos com recursos públicos, mentiu quando afirmou que havia deixado bomba reserva na Maisa. Era só propaganda enganosa.

“A PMM mentiu quando garantiu a bomba reserva para a população da Maisa, e só quem sofre com esse descaso e com a falta de água são os moradores das comunidades. Até quando vamos viver sendo enganados pelo poder público, a Maisa merece respeito, são famílias honestas que residem aqui e merecem total atenção e ações da prefeitura”, destaca.

O mesmo alega os moradores das comunidades de Bela Vista e Carajás, que fica em outra região da zona rural de Mossoró. Os moradores reclamam, neste caso, que a Secretaria de Agricultura deixa eles sem água por pura maldade, pois existe o sistema de distribuição, precisando tão somente que a água seja liberada de Jucuri para abastecer as comunidades.