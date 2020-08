Souza requer expansão da telefonia móvel em distritos rurais da região oeste

O deputado estadual Souza (PSB) endereçou ao Ministro das Comunicações, Fábio Faria, uma série de requerimentos com ações voltadas para a população da zona Oeste potiguar.

Os pleitos pedem a expansão da telefonia móvel em distritos rurais nos municípios de Apodi, Serra do Mel e Areia Branca.

“A comunicação é fator decisivo para as ações de segurança pública nessas localidades, o que se faz prejudicada pela falta de um canal de comunicação”, justifica Souza.

O distrito rural de Melancias é alvo da solicitação no município de Apodi. Em Serra do Mel, o pedido tem como objetivo atender às vilas rurais do município.

“Serra do Mel tem grande potencial para o turismo rural e com a expansão e instalação de parques de energia eólica”, argumenta.

Serra do Mel é ladeada pelos municípios de Assú, Mossoró, Areia Branca, Porto do Mangue e Carnaubais.

Os distritos rurais a serem atendidos em Areia Branca são: Ponta do Mel, São Cristóvão, Redonda, Morro Pintado e São José.