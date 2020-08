LabSis registra tremor de magnitude preliminar 1.8 no município de Lages

Um tremor de terra, de magnitude preliminar 1.8 mR, foi registrado no município de Lajes, nesta segunda-feira (17).

O abalo foi registrado pelas estações sismográficas localizadas em João Câmara (ACJC) e Riachuelo (RCBR), que fazem parte da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e são operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN.

Este é o segundo tremor de terra registrado no estado somente no mês de agosto. No sábado (15) um evento de magnitude preliminar calculada em 1.9 mR, foi registrado em Pedra Preta.

No início do mês passado, mais especificamente no dia 08/07, outro tremor, de magnitude preliminar 1.4 mR, ocorreu no mesmo município potiguar e foi sentido por diversos moradores da região.

O Laboratório Sismológico já informou o responsável pela Defesa Civil do Rio Grande do Norte e segue monitorando e divulgando a atividade sísmica da região Nordeste em tempo real.