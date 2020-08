Programa de Conservação das Estradas chega a novos trechos de rodovias do RN. Para dar agilidade aos trabalhos, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) adotou como estratégia, a cada primeiro dia útil da semana, concentrar todas as equipes atuando em uma única rodovia cujos serviços possam ser concluídos em até dois dias.

Começa nesta segunda-feira (17) mais uma etapa de mutirão de equipes para execução de serviços do Programa de Conservação das Estradas Estaduais 2020, lançado mês passado pelo Governo do Estado e com previsão para ser concluído até o final do ano.

Para dar agilidade aos trabalhos, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) adotou como estratégia, a cada primeiro dia útil da semana, concentrar todas as equipes atuando em uma única rodovia cujos serviços possam ser concluídos em até dois dias.

Os mutirões são realizados nos sete Distritos Rodoviários do Rio Grande do Norte. A programação desta segunda-feira é seguinte: I DR - Serra do Mel; II DR - Perímetro Irrigado; III DR - São Miguel do Gostoso; IV DR - Baía Formosa; V DR - RN-203 São Paulo do Potengi / São Tomé; VI - RN-177 - Perímetro urbano - Pau dos Ferros (Av. São João, e adjacências); VII DR - RN-118 - Ipanguaçu / Alto do Rodrigues.

“A governadora pediu prioridade nos serviços de conservação das estradas estaduais e nos comprometemos que até a primeira semana de novembro os serviços nas rodovias estarão concluídos. O melhor é que vamos continuar conservando as vias. Será um trabalho permanente”, assegurou Manoel Marques, diretor-geral do DER-RN.

O Programa de Conservação de Estradas Estaduais 2020 foi lançado no dia 17 de julho pela governadora Fátima Bezerra, com a meta de reparar a malha rodoviária estadual até o mês de dezembro, com equipes coordenadas pelo DER-RN - sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura do RN - atuando simultaneamente nos sete distritos rodoviários, tendo como prioridade os principais eixos que ligam o RN aos outros estados e que interligam as regiões do Estado. O investimento total no programa é de R$ 17 milhões.

O Governo do Estado tem investido na conservação de suas estradas desde o ano passado, quando iniciou a Operação Tapa Buracos, com serviços realizados em todas as regiões, num investimento de mais de R$ 13 milhões, através de um convênio entre a Secretaria de Infraestrutura do RN (SIN), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RN) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN).