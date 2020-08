Por meio de nota, o Governo do Estado informou a saída do médico Petrônio Spinelli do cargo de secretário adjunto de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (Sesap).

De acordo com a nota, Petrônio informou sobre sua decisão de deixar a secretaria nesta segunda-feira (17). Ele estaria deixando o cargo por “motivos pessoais”.

Petrônio Spinelli assumiu o cargo logo no início do mandato de Fátima Bezerra. Ele esteve à frente das coletivas de imprensa da Sesap para atualização dos dados da pandemia do Coronavírus no estado.

A Sesap ainda informou o nome da enfermeira Maura Vanessa Silva Sobreira para ocupar o cargo no lugar de Petrônio.

Maura é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professora efetiva-adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, foi Diretora do Hospital Regional do Seridó (Caicó-RN) e docente-tutora da Escola Nacional de Saúde Pública (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Também houve mudanças na subsecretária de Planejamento e Gestão. Assume o cargo Lyane Ramalho Cortez. Ela é professora do Departamento de Saúde Coletiva (UFRN) e Pesquisadora do LAIS (UFRN).

“O Governo do Estado do Rio Grande do Norte agradece a Petrônio Spinelli pela seriedade e dedicação com que desenvolveu seu trabalho durante todo o período em que esteve no cargo”, disse a nota.