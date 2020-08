Fátima entrega projeto de urbanização da Nova Barra de Santana. A comunidade vai abrigar 240 famílias residentes na atual na Barra de Santana, que será alagada após a conclusão das obras da Barragem de Oiticica, em Jucurutu. A governadora visitou as obras do reservatório nesta terça-feira (18).

Em vistoria às obras do Complexo Oiticica, em Jucurutu, a governadora Fátima Bezerra acompanhou nesta terça-feira (18) a equipe técnica do Governo do RN e oficializou o novo projeto urbanístico aplicado na construção da Nova Barra de Santana.

A, comunidade vai abrigar 240 famílias que serão realocadas nas 217 moradias que estão sendo construídas. Com a conclusão da Barragem de Oiticica, a atual Barra de Santana será alagada.

A readequação da obra social é uma das principais reivindicações dos moradores. "Essa obra representa a realização de um sonho para quem vive na região e vai garantir segurança hídrica para quase um milhão de pessoas", ressaltou a governadora Fátima Bezerra, referindo-se aos habitantes do Oeste e do Seridó.

“É com a emoção do dever cumprido, que eu entrego uma cópia desse projeto que vai trazer cidadania e dignidade para a comunidade, que vai garantir a posse e a legalidade de Nova Barra de Santana. Vai garantir o direito sagrado de vocês, do direito à posse da terra e da casinha que está sendo construída para vocês", enfatizou.

Na ocasião, a governadora assinou a mensagem para envio de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa autorizando alienação de bem imóvel desapropriado para fins de criação do núcleo urbano intitulado Nova Barra de Santana.





Com a aprovação, poderão ser celebrados contratos de permuta com os proprietários ou posseiros, para obtenção de imóvel a ser construído no núcleo Nova Barra de Santana.

A Procuradoria Geral do Estado-RN já realizou 378 indenizações via desapropriação ou servidão administrativa na área rural e há 186 indenizações em curso na área urbana.

A obra da Nova Barra de Santana está com 56% de execução e a obra da parede da barragem com 83%. O cronograma prevê a conclusão da obra até final de 2021.

O secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos João Maria Cavalcanti foi um dos responsáveis pelo encaminhamento do projeto de urbanização, que vai garantir qualidade de vida aos moradores. "A governadora orientou que tivéssemos todo o cuidado para agilizar a obra", assinalou.

A construção da nova localidade contará com praças, escola, creche, réplica da igreja católica, além de lotes para desenvolvimento de atividades industriais e infraestrutura com água, energia, saneamento básico, pavimentação e acessibilidade.

Representante dos moradores, Euzimar Gomes, estava emocionado no evento. "Me sinto realizado porque a cada dia que assinamos ou que assistimos à assinatura de um contrato, é mais uma vitória que alcançamos. Agora só temos a agradecer", comemorou.

A governadora esteve no local acompanhada do vice-governador Antenor Roberto; da secretária adjunta do Gabinete Civil, Samanda Alves; e do diretor-presidente do Idema, Leon Aguiar. Também estavam presentes representantes da Caern e do mandato do senador Jean Paul Prates, além do gerente do Consórcio EIT/Encalso Dorian Carlos, funcionários do canteiro de obras, imprensa, comunidade e lideranças políticas.

NOVO PROJETO

A construção da Nova Barra de Santana, em Jucurutu, avança em ritmo mais acelerado e com nova qualidade técnica desde que o Governo do Estado, por meio da Semarh, contratou nova empresa para conduzir os trabalhos na obra social e elaborou novo projeto urbanístico da comunidade. Dentre as modificações estão o acréscimo de rampas de acessibilidade para cadeirantes e escadas para pedestres.

SOBRE OITICICA

Orçada em R$ 550 milhões, a Barragem de Oiticica é a maior obra de infraestrutura hídrica em andamento no RN, a 5ª maior do Brasil e será o 3º maior reservatório do Estado. Quando concluída, beneficiará 800 mil pessoas, de 43 municípios do RN.

Com capacidade para 556 milhões de metros cúbicos, vai receber as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco e ofertará água para as regiões do Seridó, Vale do Açu e região Central.