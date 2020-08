Obras das RNs 011 e 116 vão beneficiar municípios com interiorização da economia. O investimento nas duas rodovias, que beneficia as cidade de Carnaubais, Serra do Mel, Mossoró, Areia Branca e suas regiões, é de R$ 71 milhões. “Desde o início de nosso Governo lutamos para destravar os problemas e dar continuidade a obras tão importantes e que vão impactar positivamente no desenvolvimento, como é o caso da reestruturação e reconstrução de vias em todo o Estado”, disse a governadora Fátima Bezerra

Os municípios de Carnaubais, Serra do Mel, Mossoró, Areia Branca e suas regiões estão sendo beneficiados com a entrega da RN 011 e com a conclusão dos serviços de reestruturação do primeiro contrato da RN 016.

As estradas fazem parte do plano de interiorização da economia do Governo do RN que busca o desenvolvimento regional e são viabilizadas pelo Governo Cidadão e Departamento de Estradas de Rodagens (DER), com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial., com recursos do Banco Mundial.

Ambas tiveram atrasos nas execuções, em gestões passadas. Em dezembro de 2018, a RN 011 tinha 70% da sua obra executada, mas houve a necessidade de se adequar o projeto para aumentar a drenagem.

Na mesma época, a RN 016 contava com 48% de conclusão, mas também precisou de adequações, como por exemplo, o aumento da capacidade de drenagem.

Conhecida como Estrada da Castanha, a RN 011, no trecho que liga a BR 110 à RN 016, foi revitalizada em 31km, facilitando o acesso às regiões de Areia Branca, Serra do Mel e Carnaubais, a partir do investimento de R$ 28 milhões.

A estrada foi finalizada em março deste ano e está promovendo melhorias na trafegabilidade e no escoamento das produções dos agricultores, além de fomentar o turismo, na medida em que possibilita crescimento de investimentos na região.

A RN 016, via que liga Carnaubais à BR 304, nos próximos dias vai receber adequações em pontos de drenagem, de complementação de meios-fios e descidas de água com dissipadores de energia. O termo que autoriza as intervenções foi assinado na sexta-feira (14).

São 57 km de reestruturação que beneficiam diretamente os produtores da região, gerando um incremento significativo na área produtiva de Carnaubais, Serra do Mel e Mossoró. O Governo do RN está aplicando R$ 43 milhões nesta intervenção.

A rodovia será entregue em dezembro, mas mesmo com as intervenções que serão iniciadas, o fluxo seguirá em sua normalidade, sem trazer qualquer prejuízo ao tráfego.

“A readequação das vias vem promovendo transformações em todo Estado, nesta região em especial, interligando duas rodovias federais, BR 304 e BR 110, traz melhorias para o escoamento da castanha de caju, produção forte na Serra do Mel e segundo item da pauta de exportações potiguar”, disse o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

O secretário ainda completou: “Este é o resultado do trabalho integrado do Governo da professora Fátima Bezerra. Mesmo diante de uma pandemia que demanda muita atenção, unimos forças para cuidar do Estado, diante da grande preocupação com a economia potiguar, para que o RN continue a se desenvolver”.

Para dar início a mais essa fase de obras na RN 016, em meio à pandemia do coronavírus, a Construtora Luiz Costa (CLC), empresa responsável pelo serviço firmou um termo de compromisso com o Executivo estadual para se adequar às normas de combate à Covid-19, se empenhando em manter seus colaboradores trabalhando dentro do distanciamento de segurança, disponibilizando pia, sabão líquido e álcool em gel 70%, com a obrigatoriedade do uso de máscaras.

As medidas devem perdurar até o fim da situação de calamidade pública decretada pela governadora Fátima Bezerra (Decreto n°29.534) em 19 de março de 2020.