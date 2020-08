Secretário reforça a João Maia compromisso com Segurança Pública do RN

Nesta quarta-feira (19) o deputado federal João Maia esteve em reunião no Ministério da Justiça, com a equipe do Secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Pain.

O parlamentar foi recebido pelo Tenente Coronel Leão, que reafirmou e reforçou a parceria do Governo Federal com a Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

O deputado também se encontrou com o diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias - Abcon, Percy Soares Neto, para tratar do projeto de debêntures incentivadas, que faz parte do Projeto de Lei 2.646/20, de autoria do deputado.

Um assunto muito importante relacionado a captação de recursos no mercado direcionado a investimentos em infraestrutura.

João Maia confirmou presença nesta sexta-feira (21), no aeroporto de Mossoró, juntamente com alguns prefeitos do PL das regiões do Vale do Açu e Oeste, para receber o presidente Bolsonaro.