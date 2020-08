RN e Fida firmam convênio em prol da agricultura familiar do Nordeste

O convênio visa viabilizar o Sistema de Informações Regionais da Agricultura Familiar (Siraf). O sistema vai facilitar o acesso e qualificar as informações de mercado, agilizando os processos de compras governamentais e abrindo novos canais de comercialização com o setor privado. Ele também vai contribuirá com o fortalecimento das cooperativas e associações da agricultura familiar

O Rio Grande do Norte estabeleceu mais uma ação importante para o fortalecimento e a expansão da agricultura familiar.

Na tarde desta quarta-feira (19), a governadora Fátima Bezerra participou do lançamento Programa Alimentos Saudáveis do Nordeste (PAS-NE) e firmou convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), viabilizando o Sistema de Informações Regionais da Agricultura Familiar (SIRAF-NE).

O evento se deu por videoconferência com a participação dos governadores Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí) e Camilo Santana (Ceará) e moderação de Eugênio Peixoto (secretário Executivo do Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste) e Fernanda Coelho (subsecretária do Consórcio Nordeste).

O Sistema de Informações será um portal regional que sistematizará a oferta dos produtos da agricultura familiar na Região Nordeste.

O convênio foi formalizado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e a da Agricultura Familiar (Sedraf) e pela Universidade do Estado do RN (UERN) com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), via Universidade Federal de Viçosa.

A experiência do Governo do RN com o Portal Pecafes (Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária) deu base para propor ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste o desenvolvimento de um sistema que organiza a oferta de produtos da agricultura familiar de toda a região Nordeste.

Com investimento de R$ 609 mil, o sistema prevê o desenvolvimento do sistema pela UERN. O valor será investido em equipamentos de informática e bolsas para os alunos, professores e profissionais do setor de Tecnologia da Informação (TI) da UERN.

O Siraf vai facilitar o acesso e qualificar as informações de mercado, agilizando os processos de compras governamentais e abrindo novos canais de comercialização com o setor privado.

A governadora destacou a importância da ação, que “contribuirá com o fortalecimento das cooperativas e associações da agricultura familiar, que terão a importante função de alimentarem uma base de dados para dar visibilidade e diversidades dos seus produtos”, afirmou a chefe do Executivo estadual.

A agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.

ALIMENTOS SAUDÁVEIS

Na ocasião também foi lançado o Programa Alimentos Saudáveis do Nordeste (PAS-NE) que é uma estratégia do Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste.

A sua implantação está se dando de forma progressiva, a partir das diferentes possibilidades dos governos estaduais, mas cada avanço é compartilhado no ambiente do Fórum, permitindo que sejam replicados, de forma colaborativa.

Sobre o PAS, a governadora lembrou que o projeto tem como base os programas estaduais “para fortalecer e expandir a agricultura familiar e foi viabilizado a partir do diálogo permanente com os movimentos sociais e a sociedade civil organizada, como o Fórum”.

Fátima destacou a sanção do Pecafes no RN “como uma demonstração do reconhecimento estratégico desse segmento rural como agente econômico ativo tão importante que contribui para o projeto do desenvolvimento regional e territorial inclusivo”, finalizou a governadora.

O secretário de Agricultura Familiar, Alexandre Lima, completou que o Siraf é um instrumento prático organizador da demanda da agricultura familiar dentro do PAS.

“Ambos são fundamentais na estratégia que unifica e integra as políticas de aquisição de alimentos no Nordeste e representam um marco para a agricultura familiar possibilitando o acesso a novos mercados”.

A integração do Fórum com o Consórcio contribuiu para que a agricultura familiar regional avance no desenho de ações prioritárias. A ação demonstra o reconhecimento da importância da agricultura familiar e de seus protagonistas pelos Governos nordestinos.

Também participaram do evento o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro; o diretor-geral da Emater-RN, Cesar Oliveira; o secretário Executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabbas, o secretário de Agricultura Familiar do Ceará e presidente do Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste, Francisco de Assis Diniz; secretários estaduais de agricultura, gestores, estudantes, representantes das cooperativas, conselhos, associações e movimentos sociais.