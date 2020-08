Dados apontam diminuição da velocidade de queda nos casos de Covid-19 no RN

Os registros de infecção pelo novo coronavírus e de óbitos pela Covid-19 no Rio Grande do Norte seguem em tendência de queda.

Porém, a área de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) ressaltou, durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (20), que os dados apontam para uma diminuição recente na velocidade de queda, em comparação com as semanas anteriores.

A subcoordenadora de vigilância epidemiológica da Sesap, Alessandra Lucchesi, explica que a condição se dá por alguns municípios permanecerem com elevada incidência de casos.

"Verificamos aumento de incidência em alguns municípios de todas as regiões, mas a situação é mais preocupante no Seridó e Vale do Açu, onde também é alta a incidência de mortes", disse Lucchesi.

Para seguir acompanhando os dados da pandemia com o máximo de precisão, auxiliando na melhoria da assistência aos potiguares, o Governo do RN e a Sesap estão reforçando as parcerias com os municípios, incluindo uma ampliação da testagem RT/PCR para toda a população sintomática.

"Não há falta de exames, mas é preciso que o atendimento médico solicite a testagem pelo RT/PCR, que é o exame padrão-ouro e permite tomar medidas de isolamento e rastreamento ainda na fase de transmissão para o controle efetivo da pandemia no estado", completou a subcoordenadora.

Além do estoque de RT/PCR disponível, a Sesap adquiriu recentemente mais 150 mil exames sorológicos que vão reforçar a testagem dos trabalhadores de diversas áreas que estão retomando o serviço presencial.

DADOS

Na manhã desta quinta-feira, a Sesap registrou 331 pacientes internados, sendo 154 em leitos críticos e 177 em leitos clínicos, nas redes pública e privada. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na rede pública caiu para 49%.

Por região, a ocupação de leitos é de 63% no Oeste e Vale do Açu; 61% no Seridó; 44% na Região Metropolitana de Natal; 40% em Pau dos Ferros e 20% no Mato Grande. Nas regiões Potengi-Trairi e Agreste todos os leitos encontravam-se disponíveis durante a manhã.

Os casos confirmados somam 59.017, suspeitos são 23.382 e descartados mais 101.810 casos. Já em síndrome gripal não especificada (não realização de exames ou não tiveram resultado nos últimos 60 dias) alcançou-se 52.948 registros. Sobre os óbitos, o RN alcançou as 2.133 mortes por Covid-19, sendo 4 nas últimas 24h. Outros 237 óbitos seguem em investigação.