Contas de água no RN poderão ser pagas com cartão de crédito

A partir de segunda-feira (24) será possível pagar a fatura de serviços da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) por cartão de crédito ou do auxílio emergencial.

De acordo com a Companhia, para as contas dentro do prazo, será possível pagar a conta com o uso do cartão do auxílio emergencial.

Já para as faturas vencidas há mais de 30 dias, é possível parcelar em até doze vezes no cartão de crédito, sendo dispensado de juros e multas. Inicialmente, serão aceitos os cartões das bandeiras Mastercard, Visa, Elo e Hiper.

“Estamos trabalhando em diversos processos de modernização da empresa e sem dúvidas a possibilidade de pagamento com cartão era uma meta dessa gestão”, afirma Roberto Linhares, Diretor Presidente da Caern.

O trabalho desenvolvido vem ao encontro dos interesses da população e também da nova Lei Estadual de n° 10.751, de 13 de julho de 2020, que dispõe sobre o pagamento da conta de água, esgoto e de serviços prestados pela Caern.

EXPECTATIVAS

O superintendente Comercial da Caern, Giordano Filgueira relata que a Companhia está trabalhando para implantar as maquinetas de pagamento nos escritórios de atendimento da Caern, possibilitando o pagamento por cartão também presencialmente.

As maquininhas também deverão ser distribuídas para as equipes de campo, tornando possível que o cliente faça, com cartão, pagamentos de urgência como em caso de visita de aviso de corte ou de desligamento do fornecimento. Outro projeto é a implantação de totens de autoatendimento em diversos pontos do Estado.

COMO PAGAR?

Pela Agência Virtual (www.caern.com.br) ou, ainda, pelo novo atendimento via Whatsapp (84) 98137-2343. Novas bandeiras e outras modalidades de pagamento serão disponibilizadas em breve.

TAXAS

Optando pelo pagamento com cartão de crédito, o cliente estará sujeito à cobrança de taxas por parte da operadora do cartão.

Por isso, é importante que o usuário se informe com a administradora do seu cartão de crédito sobre os valores de taxas e impostos envolvidos nessa operação financeira, antes de optar por efetuar o pagamento da conta de água pelo cartão.

Vale ressaltar que o parcelamento, de acordo com a prestadora de serviços financeiros, o valor mínimo da parcela de R$5.