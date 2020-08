RN tem 59.191 casos confirmados de Covid-19 2.154 mortes pela doença

De acordo o boletim epidemiológico dos casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte, divulgado nesta sexta-feira (21) pela Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), o Estado tem hoje 318 pacientes internados, sendo 140 em leitos críticos e 178 em leitos clínicos.

A fila de regulação tem 3 pacientes para leitos críticos, mas já com destino certo, 5 para leitos clínicos e 10 aguardando transporte sanitário. Os dados foram levantados até as 11h.

A taxa geral de ocupação de leitos é de 48%. Por região, a ocupação de leitos concentra-se no Oeste e Vale do Açu (65%), Seridó (57%), Metropolitana de Natal (44%), Pau dos Ferros (30%) e Mato Grande (20%). Nas regiões Trairi e Agreste todos os leitos estão disponíveis.

Os casos confirmados somam 59.191, há 23.721 suspeitos, 103.665 foram descartados, já houve 2.154 mortes, sendo três delas nas últimas 24 horas, e há 235 óbitos em investigação.

NOVOS TESTES

O Governo do RN informou que continua a testagem da população e adquiriu 150 mil novos testes de sorologia com o método de quimioluminescência para verificar se o paciente já entrou em contato com o vírus, constatando a existência de anticorpos.

O público alvo deste novo teste são as pessoas sintomáticas há 14 dias e que ainda não tiveram diagnóstico positivo pelo teste RT/PCR.

Também serão testadas as categorias de trabalhadores específicas como de funerárias, coveiros, limpeza urbana, Correios, feiras livres, pescadores, motoristas (de transportes públicos, ambulâncias e aplicativos), médicos veterinários, brigadistas e bombeiros civis e militares, agentes de fiscalização, profissionais da cadeia de produção de alimentos e bebidas (inclusive área de insumos), aeronautas, aeroviários e controladores de voo, serviço de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade e de 0 a 19 anos de idade hospitalizadas com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica.

"Esta é mais uma medida do Governo do RN e da Secretaria de Saúde para fortalecer a vigilância ativa e prestar serviço de saúde eficiente à população potiguar", informou Alessandra Luchesi, subcoordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Ela destacou a otimização na assistência proporcionada pela parceria, desde o início da pandemia, com a UFRN através do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), do Instituto Metrópole Digital (IMD) e do Instituto de Medicina Tropical (IMT).

As ações da gestão estadual no combate à pandemia continuam com a ampliação de leitos nas regiões que ainda apresentam esta necessidade, como a Seridó, onde recentemente foram instaladas mais 5 UTIs no município de Currais Novos; região do Alto Oeste, que ganhou 3 novas UTIs no Hospital de Apod; Potengi, que também recebeu 3 novas UTIs em São Paulo do Potengi; e Vale do Açu, onde 10 UTIs foram abertas na cidade de Assú, nesta quarta-feira, totalizando 577 leitos críticos e clínicos de forma estratégica e regionalizada.

Embora venha sendo observada queda na incidência de novos casos, mortes e ocupação de leitos, é preciso ainda manter os cuidados e medidas de proteção, de higiene pessoal e no uso de utensílios como copos, canetas, computadores, pratos e talheres, porque a contaminação pode ocorrer dentro do próprio domicílio.

O uso da máscara continua muito importante e o distanciamento também deve ser mantido, assim como a desinfecção de ambientes.