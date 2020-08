MEC divulga resultado da Lista de Espera do Prouni 2020.2

Os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera e disputar as bolsas eventualmente não preenchidas nas etapas anteriores processo seletivo do 2º semestre de 2020 do Programa Universidade para Todos (Prouni), já podem conferir o resultado.

Acesse o site do Prouni AQUI.

O prazo para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas no ato da inscrição começa hoje (24) e segue até a quarta-feira (28).



A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do candidato pré-selecionado na lista de espera.

Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato manifestou interesse. A relação dos documentos exigidos, conforme consta nos anexos “I” a “IV” da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2 de janeiro de 2015, que regulamenta os processos seletivos do programa, está disponível na página do Prouni.

Somente após a aprovação da documentação do candidato será emitido o Termo de Concessão de Bolsa. Depois disso, a instituição deve proceder com os trâmites para a matrícula acadêmica do estudante.

A verificação da pertinência e da veracidade das informações prestadas pelos candidatos na ficha de inscrição é realizada pela Coordenação do Prouni existente em cada uma das instituições de ensino superior participantes do programa.

PROUNI

O Prouni é um programa de acesso à educação superior, que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%). Nesta edição são ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior.