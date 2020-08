Diretora do Hospital São Luiz defende manutenção das medidas de prevenção à covid-19. Larizza Queiroz disse que precisamos voltar à vida normal, mas com toda a prevenção possível. Segundo ela, o resultados das festas e aglomerações que estão sendo vistos atualmente, devem se apresentar nos próximos 15 dias. “Normalmente, as pessoas que se acometem são as que estão em casa (...) é aquele idoso onde o jovem pega e traz pra dentro de casa. É muito complicado, porque, infelizmente, para os idosos ela tem uma alta mortalidade essa doença”

Larizza Queiroz, diretora do Hospital de Campanha São Luiz, em Mossoró, concedeu entrevista à TCM, onde falou sobre a ocupação de leitos na unidade de saúde.

Segundo ela, o HCSL permanece com os 40 leitos de UTI Covid abertos e funcionando. 29 deles estão ocupados. Dos leitos clínicos, apenas 5 estão ocupado.

Larizza explica que, apesar de ter havido uma diminuição na taxa de ocupação de leitos, a população não deve descuidar da prevenção.

“Não podemos perder a noção que temos que manter as medidas de prevenção pra isso não se tornar novamente uma segunda onda”, disse.

A gestora falou, ainda, sobre as festas que estão sendo registradas em Mossoró e nos municípios vizinhos. Segundo ela, o resultado dessas aglomerações deverão se refletir nos próximos 15 dias.

“Normalmente, infelizmente, as pessoas que se acometem são aquela que tão em casa, que a gente vê a situação. Ela não foi pra festa, ela ficou em casa se resguardando, mas é aquele idoso onde o jovem pega e traz pra dentro de casa. É muito complicado, porque, infelizmente, para os idosos ela tem uma alta mortalidade essa doença”, explicou.

Larizza disse que é visível que é preciso voltar a vida real, mas com todas as medidas preventivas possíveis, usando máscara, álcool em gel, sabão, tudo que for possível utilizar para evitar a exposição ao vírus.

“A pessoa está pensando que não existe mais o Covid, mas o Covid está aí, está presente na sociedade, nós não temos a vacina ainda, não temos uma forma de controlá-lo, ele é invisível e agente só pode controlar com as medidas de precaução”, disse.

Ela ainda disse que o Hospital São Luiz segue totalmente equipado, tanto quanto aos leitos, como quanto à insumos e pessoal, e que vem observando uma tendência de queda nas internações.

“Peço encarecidamente que as pessoas continuem com as medidas de precaução para que essa tendência de queda se torne, verdadeiramente, queda, e não venha aumentar novamente”, concluiu.

