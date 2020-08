ForodeMoscow 165 │ QUAL O TAMANHO DA TRAGÉDIA DA SAÍDA DA PETROBRAS?

O ADEUS DA PETROBRAS: QUAL O TAMANHO DA TRAGÉDIA?

O Foro de Moscow desta quarta-feira destaca as dimensões da tragédia da saída da Petrobras no RN. Você tem ideia do prejuízo? Veja as explicações de representantes do Sindipetro e do advogado e professor Olavo Hamilton, que falará sobre as reações jurídicas em torno do episódio.

1 - Pesquisa para vereador tem mais de 100 nomes citados

2- Negociação de ativos da Petrobras no RN pode demorar um ano

3- Deputados e senadores entram com ação para impedir saída da Petrobras do RN

4- Saída da Petrobras do RN domina debate entre líderes da Assembleia

5- Senado aprova Fundeb permanente sem alterações e impõe nova derrota para o governo Bolsonaro

