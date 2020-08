Invasão e furto: criminosos causam prejuízo de cerca de R$ 10 mil a loja de Mossoró

Imagens das câmeras de segurança de uma loja de informática no Centro de Mossoró, na região Oeste, gravaram a ação de 4 homens que invadiram e roubaram o estabelecimento na madrugada desta quarta-feira (26).

Os criminosos usaram um paralelepípedo para quebrar a porta de vidro e conseguiram roubar vários equipamentos. Segundo o dono da loja, o alarme de segurança estava desativado.

O crime aconteceu por volta das 2h30. Dois homens chegam primeiro ao local e usando um paralelepípedo quebram a porta principal da loja. A dupla entra e rouba alguns itens e saem em seguida.

“Justamente ontem a gente esqueceu de acionar o alarme. Como o alarme não tocou, eles tiveram mais facilidade. Eles saíram e num intervalo de uns 30 minutos voltaram com mais dois”, contou o proprietário da loja que preferiu não ser identificado.

As câmeras também registraram o momento em que os criminosos retornaram a loja com mais dois comparsas. Ele conseguiram levar 3 TVs e diversos equipamentos. De acordo com o proprietário, o prejuízo foi avaliado em cerca de R$ 10 mil, já que além dos produtos furtados, eles também quebraram a porta de vidro.

“Um deles entra três vezes. O mesmo 'cara' troca de camisa uma vez pra poder entrar. Ele só esqueceu de trocar o resto da roupa. Ele entra, sai, depois troca de camisa e entra de novo, depois tira a camisa e entra novamente. Ele vai na esquina deixa os equipamentos e volta. Ele viu que não chegou ninguém, aí se aproveitou”, relata o proprietário.