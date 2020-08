Polícia Civil investiga 1.500 CNH falsas no Rio Grande do Norte

Na manhã desta quinta-feira (27) a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio do Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR), deflagrou a Operação "Licentiam falsus".

A ação tem o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão relacionados à investigação sobre a emissão fraudulenta de aproximadamente 1.500 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

Os detalhes sobre a investigação e a execução da operação serão repassados durante coletiva de imprensa com a presença da delegada-geral, Ana Cláudia Saraiva, a delegada Karla Viviane Rêgo, diretora da DECCOR, e Jonielson Pereira, diretor do DETRAN, que acontecerá às 11h, na sala de coletivas, localizada no prédio da Central de Flagrantes, no bairro Cidade da Esperança, nesta Capital.

Nesta quarta-feira (26) um homem identificado como Heronilson Rocha da Costa, de 22 anos, foi preso no bairro de Nova Descoberta, em Natal, em razão da existência de um mandado de prisão, por ter descuprindo as regras do regime semiaberto, rompido a tornozeleira eletrônica e fugido da Justiça.

Durante a realização das diligências para prender Heronilson Rocha, ele apresentou uma CNH falsificada, razão pela qual também foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.