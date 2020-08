Visitas nas unidade prisionais do RN serão retomadas em 31 de agosto

Nesta quinta-feira (27) a Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) publicou portaria detalhando o “Plano de Retomada de Visitas Presenciais” com todos os protocolos e procedimentos a serem adotados para as visitas dos internos do sistema prisional do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Portaria, o retorno será feito de forma gradual e responsável, com todos os cuidados para a segurança e preservação da vida de internos, familiares e servidores.

As visitas estavam suspensas desde o dia 13 de março em razão da pandemia do novo coronavírus e serão retomadas a partir de 31 de agosto. Nas unidades com mais de 600 presos, as visitas reiniciam entre 23 de setembro e 9 de outubro.

O plano foi elaborado pelo Comitê de Crise do Covid-19 da SEAP considerando os Decretos Estaduais e estabelece regras para liberar e suspender as visitas.

Não está apta a retomar as visitas à unidade:

que esteja localizada em cidade cuja taxa de ocupação de leitos de UTI esteja superior a 80%;

que esteja em situação de “lockdown”; que tenha mais de 20% de servidores contaminados;

que tenha registrado contaminação por Covid-19 em pessoa privada de liberdade nos últimos 15 dias.

A incidência de qualquer um desses fatores inviabiliza a unidade para o recebimento de visitas.

O Comitê divulgará semanalmente através do site da SEAP (www.seap.rn.gov.br) a lista e o cronograma das unidades aptas ao recebimento de visitas. As televisitas por meio da internet estão mantidas.

Para garantir a segurança, a SEAP adaptou os locais das visitas e criou os seguintes critérios e procedimentos:

as visitas sociais não terão contato físico e será liberado um visitante adulto por preso;

O local destinado ao recebimento das visitas respeitará a proporção de duas pessoas para cada cinco metros quadrados de área de pátio coberta ou outro local indicado;

Não será permitido visitante com idade superior a 60 anos, do grupo de risco, gestante, e que apresente qualquer sintoma relacionado ao Covid-19.

Ainda segundo a Seap, a visita terá trinta minutos de duração a partir do encontro entre o visitante e o apenado, não sendo considerados os períodos de cadastramento, escaneamento corporal e demais procedimentos de acesso e deslocamento.

Para se chegar a esse momento de retomada gradual das visitas, a SEAP equipou todas as 17 unidades com álcool 70%, pias com sabão à disposição dos visitantes para a higienização obrigatória das mãos, além de equipamentos para desinfecção (atomizadores, pulverizadordes e lavajatos), de proteção individual e saneantes.

O uso de máscara individual será obrigatório para custodiados e visitantes. Caso o visitante descumpra as regras e coloque em risco a unidade, haverá suspensão imediata da visita e o custodiado será isolado em cela de quarentena pelo período de 14 dias. Não será permitida a entrada de alimentos.

Ainda segundo a portaria, os espaços para acolhimento das visitas serão higienizados e desinfetados antes e após o término das visitas.

O Comitê poderá realizar mudanças nos procedimentos ou suspender as visitas a qualquer momento, considerando o cenário pandêmico e as determinações estabelecidas pelo Governo do Estado.

A SEAP registra atualmente dois servidores e 17 internos confirmados para o Covid-19. O sistema prisional do RN tem aproximadamente 10 mil internos e não registrou óbito decorrente da pandemia.