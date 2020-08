Na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 592.959 estudantes inscritos como treineiros vão realizar as provas impressas, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Esses candidatos cursam a 1ª ou a 2ª série do ensino médio. O Enem Digital não estará disponível para “treineiros”.

Quem se inscreve como “treineiro” visa somente à autoavaliação. Assim, não poderá utilizar os resultados para acesso à educação superior nem acessar programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante de ensino superior como Sisu.

Conforme o edital, o candidato “treineiro” estará submetido às mesmas regras que os demais participantes, mas só saberá suas notas 60 dias após a divulgação dos resultados dos outros participantes do exame. As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

A estrutura do exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.