JFRN retoma atividades presenciais no dia 1º de setembro

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte retomará as atividades presenciais na próxima terça-feira, 1º de setembro. Por meio de nota, o JFRN informou que será seguido um rigoroso

Na primeira fase, a Justiça Federal no Estado retorna com realização de audiências em um modelo semipresencial, também chamado de sala passiva.

Apenas a parte ou a testemunha que não tenha acesso à plataforma tecnológica de videoconferência é que se deslocará fisicamente para os prédios com o objetivo de realizar a audiência.

Todos os demais envolvidos no caso, como juízes, advogados, procuradores, participarão da audiência virtualmente.

Ainda de acordo com a JFRN, na primeira fase também serão realizadas as perícias judiciais.

As atividades presenciais da Justiça Federal estão suspensas desde março por causa da pandemia no coronavírus. No entrando, todas as atividades foram mantidas de forma remota.

“A Justiça Federal do Rio Grande do Norte não parou um instante sequer durante esse período. Ao contrário, alcançou produtividade acima de sua média histórica. O retorno às atividades presenciais será gradual, paulatino e com toda segurança”, destacou o Diretor do Foro da JFRN, Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira.