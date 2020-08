Governo Federal envia 54,8 toneladas de alimentos para quilombos do RN

Mais de 2,4 mil cestas de alimentos começaram a ser distribuídas para 23 comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte (RN). No total, serão doadas 54,8 toneladas de itens alimentícios para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



As entregas resultam de uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). As cestas de 22 kg são compostas por alimentos como feijão, arroz, farinha de mandioca, açúcar cristal, macarrão, leite em pó, flocos de milho e óleo de soja.

A ação vai beneficiar os municípios de Afonso Bezerra, Bom Jesus, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, Lagoa Nova, Macaíba, Parnamirim, Parelhas, Patu, Pedro Avelino, Poço Branco, Portalegre, Santo Antônio, São Tomé, Tibau e Touros.

A medida de caráter emergencial, com foco nas populações em situação de vulnerabilidade, também já garantiu mais de 1,3 mil cestas para comunidades indígenas do estado.

Brasil

Anunciado pelo Governo Federal e coordenado pelo MMFDH, o Plano de Contingência para Populações Vulneráveis prevê o investimento de R$ 4,7 bilhões em políticas para minimizar os efeitos provocados pela Covid-19.

"Esse trabalho conjunto é fundamental para que possamos atender da melhor forma possível as nossas comunidades indígenas e povos tradicionais. Unidos, não vamos deixar ninguém para trás", ressalta a ministra Damares Alves.