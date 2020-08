Professora Ludimila Oliveira assume reitorado da UFERSA neste domingo

Neste sábado, dia 29, termina o mandado do professor Arimatea Matos, no posto de reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

Neste domingo, dia 30, através de um processo eletrônico, a reitora nomeada Ludimila Oliveira, deve tomar posse para os próximos 4 anos.

A professora Ludimila Oliveira foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 21 passado, quando esteve em Mossoró e no Vale do Açu.

Em contato com o MOSSORO HOJE, a professora Ludimila Oliveira disse que já está com sua equipe pronto para a transição.

Trata-se da primeira mulher reitora da instituição. Disse em entrevistas e em lives que recebe a missão com orgulho e emoção.

O primeiro reitor da UFERSA foi o professor Josivan Barbosa, que junto com sua equipe transformou a então ESAM em UFERSA.

Feita a transformação, começou a expansão, tendo sido instalado campi em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. São mais de 12 mil alunos em mais de 40 cursos.

O segundo reitor da instituição foi o professor Arimatea Matos, que concluiu seu mantado neste sábado. Ludimila representa a 3ª gestão da instituição enquanto universidade.

Assegura uma gestão baseada no diálogo com todos as camadas da sociedade, a quem a universidade, na visão dela, deve servir.