Durante o encontro entre o governo do Rio Grande do Norte com a bancada federal do Estado, na manhã desta segunda-feira (31), o senador Jean Paul Prates disse que considera que é preciso autorização legal para a companhia fazer o que está pretendendo, porque muda sua finalidade prevista em lei.

O senador, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, disse que está sendo iniciada uma campanha nacional denominada "Petrobras Fica".

Jean Paul informou que a campanha tem o objetivo de promover as condições para a Petrobras continuar atuando nos Estados e regiões nas quais anunciou que venderá seus ativos - além do RN, o Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

"Questionamos quais os riscos que a companhia enfrenta em cada Estado. Com isso pretendemos buscar as soluções para a empresa - que é de economia mista tendo o Governo Federal como maior acionista - continuar atuando visando não apenas o lucro, mas também o desenvolvimento regional e social", declarou.

A governadora esteve reunida por duas vezes em 2019 com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Houve, ainda, um encontro com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Em todas as ocasiões foi ressaltada a importância da estatal para o Estado e o compromisso do Governo Federal em não retirá-la do RN. A promessa era que a Petrobras não sairia do território potiguar; e que iria mesclar investimentos privados e públicos.