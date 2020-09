Atevaldo Nazário disse também que Lídia Guedes (foto) não tem “liderança de porra nenhuma” e que a sorte dela é que ele ingressou no Podemos; O áudio chegou aos ouvidos da secretária, que, diante do desrespeito, decidiu não mais dá legenda para o prefeito sair candidato a reeleição e pediu demissão do cargo de secretária de saúde.