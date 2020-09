O partido Solidariedade deve ter a maior nominata na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró nas eleições 2020.

O partido, comandado no município pelo Deputado Estadual e Pré-candidato a Prefeito de Mossoró Allyson Bezerra vai homologar a candidatura de 35 pré-candidatos.

A Convenção acontecerá às 16h deste sábado (12), na Escola Chafariz I, localizada no Sítio Chafariz de Mossoró. Na mesma ocasião, será homologada a candidatura de Allyson a disputa pelo Executivo Municipal.

“O Solidariedade apresentará uma nominata forte e bastante competitiva para as eleições 2020”, disse Allyson.

“Escolhemos a Escola Chafariz I para celebrar a homologação das candidaturas porque a escola tem um valor especial na minha trajetória, foi onde comecei a estudar quando morei na zona rural e também para mostrar que não podemos esquecer da zona rural”, finalizou.

ADVERSÁRIOS

A prefeita Rosalba Ciarlini vai à campanha de reeleição, disputando votos dos mossoroense com Isolda Dantas, do PT; Claudia Regina, do DEM; Bianca Negreiros, do Podemos; Angela Schneider, do PRT; Irmã Ceição, do PTB; Gutemberg Dias, do PC do B; e o nome que o PSOL ainda não definiu. Até novembro, pode ocorrer de alguns nomes desistirem da campanha e anunciar apoio a outros.