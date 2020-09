Candidatura de Isolda será homologada neste domingo com a presença de Fátima

Além de Bezerra Bezerra, o evento, que contará também com a presença da deputada federal Natália Bonavides (PT), ocorrerá na Escola Estadual Prof. José Nogueira, no bairro Santo Antônio, às 9h deste domingo, dia 13.

Após 16 anos, o Partido dos Trabalhadores de Mossoró lançará candidatura própria ao executivo. No domingo, 13, a governadora Fátima (PT) participará presencialmente da convenção do partido em que será confirmado o nome da deputada estadual Isolda Dantas a prefeita de Mossoró.

O evento, que contará também com a presença da deputada federal Natália Bonavides (PT), ocorrerá na Escola Estadual Prof. José Nogueira, no bairro Santo Antônio, às 9h da manhã.

A governadora havia lançado o nome de Isolda para prefeita de Mossoró em dezembro de 2019.

Além da governadora, os pré candidatos a vereadores e vereadoras do partido que também terão suas candidaturas homologadas, lideranças políticas e partidos aliados PV, PROS e Avante, estarão no local da convenção. Já a militância acompanhará ao vivo em suas casas através do canal do Youtube do Partido dos Trabalhadores Mossoró.

O nome do vice, segundo Isolda, ainda não está definido. A pré-candidata afirma seguir em diálogo junto aos partidos aliados, mas até o dia da convenção será definido.

Nos bastidores, o Avant estaria saindo na frente para indicar o candidato a vice-prefeito, no caso, o empresário Wanderlanio Carolino.