Fernandinho das Padarias abraça o projeto de Allyson para Mossoró

O partido Solidariedade homologou a candidatura do Deputado Estadual Allyson Bezerra a prefeito de Mossoró nesta sexta-feira (12), em convenção histórica realizada na Escola Chafariz I, na zona rural de Mossoró.



“É um dia histórico. Eu acredito muito no projeto que nós estamos construindo para a cidade de Mossoró. Todos que vieram até aqui vieram de forma espontânea. São pessoas que acreditam em Mossoró, que acreditam que é possível mudar. Eu sei que a nossa responsabilidade é muito grande. Com certeza vamos honrar cada compromisso feito até aqui”, declarou Allyson.

Na Convenção, também foi apresentado o candidato a vice-prefeito João Fernandes de Melo Neto (PSD), o "Fernandinho das Padarias", que decidiu por abraçar o projeto de Allyson Bezerra para Mossoró-RN.

Veja mais

Solidariedade homologa candidatura de Allyson no Chafariz

“Fernandinho faz parte de um segmento importantíssimo que nós precisamos diariamente, que é a panificação. A família de Fernandinho tem um histórico de atuação de 90 anos na cidade de Mossoró. O nome de Fernandinho veio para nos dar uma oportunidade de conversar com tantos mossoroenses. Você tem uma responsabilidade imensa no nosso projeto”, afirmou Allyson.



Allyson agradeceu o carinho recebido pelas pessoas. “Agradeço a cada manifestação de apoio e carinho que nos ajudaram a chegar até a Assembleia Legislativa. Faço isso com tranquilidade, respeito, pé no chão, foi assim que chegamos até aqui. Estou muito confiante, acreditando, empolgado com esse projeto”, destacou Allyson.

O local escolhido para a Convenção foi a primeira escola onde estudou Allyson quando morou no Sítio Chafariz, na zona rural de Mossoró. “Foi nessa escola onde tive a oportunidade de estudar. Quando entrei nessa sala me veio a memória muitas lembranças”, disse.

O Solidariedade homologou a candidatura de 35 homens e mulheres que disputarão uma vaga na Câmara Municipal no pleito eleitoral de 2020. “É a maior de todas as nominatas de vereadores de Mossoró nessas eleições. Parabenizo a Soldado Jadson e a todos do partido que ajudaram nesse trabalho”, finalizou.

Allyson abreviou a sua participação na convenção devido ao falecimento de sua avó paterna, Francisca Conceição, 81. Também informou que suspende sua agenda política em sinal de luto, fé e respeito.





As Convenções

Nesta sexta-feira, dia 11, o PP homologou a candidatura de reeleição de Rosalba Ciarlini na Escolas de Artes, em Mossoró. O empresário Jorge do Rosário foi indicado pelo PL para substituir a atual vice prefeita, Nayara Gadelha.

Neste sábado, será a vez do Solidariedade no Sítio Chafariz. Na ocasião, Allyson Bezerra anunciou Fernandinho das Padarias como candidato a vice-prefeito. O Solidariedade vai as eleições com 35 candidatos a vereador.

Neste domingo, 13, o Partido dos Trabalhadores vai homologar a candidatura da deputada Isolda Dantas a prefeita de Mossoró, em convenção prevista para começar de 9 horas na Escola José Nogueira, no bairro Santo Antônio.

No dia 14 será a vez do DEM homologar a candidatura da ex-prefeita Claudia Regina, que já definiu como candidato a vice-prefeito a indicação do PSL, o bolsonarista Dr. Daniel Sampaio.

Os outros nomes que aparecem como pré-candidatos a prefeito são Gutemberg Dias, do PC do B; Angela Schneider, do PRT; e Irmã Ceição, do PTB. Biana Negreiros, do Podemos, desistiu, depois de uma discussão sobre um processo que respondeu há 20 anos.

O PSOL definiu na noite deste sábado, 12, lançar o nome de Ronaldo Garcia e Yasmin Dias, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, de Mossoró-RN. Os dois dizem que são contra o fascismo, às alianças a direita, ao rosadismo, ao rosalbismo e ao bolsonarismo.