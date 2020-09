Solidariedade homologa candidatura de Allyson logo mais no Chafariz

Deputado estadual, engenheiro com mestrado, servidor público federal, Allyson Bezerra escolheu a escola onde teve o seu primeiro contato com os livros, na região onde nasceu e cresceu, para este momento que ele considera marcante em sua vida

O deputado Allynson Bezerra oficializa, logo mais às 16 horas na localidade Chafariz, onde nasceu e cresceu, durante Convenção do Solidariedade, o seu nome como candidato a prefeito de Mossoró-RN. O candidato a vice-prefeito ainda não foi definido.

Engenheiro Civil, com mestrado e servidor público federal, Allyson Bezerra nasceu e se criou na localidade de Chafariz. A Convenção será realizada na Escola que ele estudou quando criança. “A Escola Chafariz foi onde tudo começou. Foi o meu primeiro contato com os livros”, diz.

E esta foi uma das razões pelas quais Allyson Bezerra diz que fez questão de realizar este momento marcante nesta localidade, nesta escola. Além de homologar a candidatura de prefeito, também será homologado a candidatura da nominata de 35 a vereador.

São 24 homens e 11 mulheres que estão engajados no projeto do Solidariedade para mudar o formato de fazer política, seguindo o discurso e os feitos do deputado Allynson Bezerra, que assim foi eleito deputado e assim se propõem a ser eleito prefeito.

Várias autoridades do partido e aliados já confirmaram presença. O evento começa às 16 horas. A localidade de Chafariz fica distante mais ou menos 30 km de Mossoró, as margens da BR 110, trecho de acesso ao município de Upanema-RN.

Convenções

Nesta sexta-feira, dia 11, o PP homologou a candidatura de reeleição de Rosalba Ciarlini na Escolas de Artes, em Mossoró. O empresário Jorge do Rosário foi indicado pelo PL para substituir a atual vice prefeita, Nayara Gadelha.

Neste sábado, será a vez do Solidariedade no Sítio Chafariz.

Neste domingo, 13, o Partido dos Trabalhadores vai homologar a candidatura da deputada Isolda Dantas a prefeita de Mossoró, em convenção prevista para começar de 9 horas na Escola José Nogueira, no bairro Santo Antônio.

No dia 14 será a vez do DEM homologar a candidatura da ex-prefeita Claudia Regina, que já definiu como candidato a vice-prefeito a indicação do PSL, o bolsonarista Dr. Daniel Sampaio.

Os outros nomes que aparecem como pré-candidatos a prefeito são Gutemberg Dias, do PC do B; Angela Schneider, do PRT; e Irmã Ceição, do PTB. Biana Negreiros, do Podemos, desistiu, depois de uma discussão sobre um processo que respondeu há 20 anos. O PSOL ainda está em discussão.