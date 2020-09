”Aqui está a verdadeira oposição”, diz Isolda em convenção do PT

A convenção do Partidos dos Trabalhadores neste domingo, 13, na Escola José Nogueira, no bairro Santo Antônio, definiu Isolda para prefeitura e o empresário Gutemberg Dias como vice.

A convenção do Partidos dos Trabalhadores neste domingo, 13, na Escola José Nogueira, no bairro Santo Antônio, definiu Isolda Dantas para prefeitura e o empresário Gutemberg Dias como vice. A revelação do nome do candidato a vice-prefeito foi feito pela Governadora Fátima Bezerra, um pouco antes do início das falas.

A governadora Fátima Bezerra falou a respeito de Isolda, destacando seu potencial e a forma aguerrida como busca os benefícios coletivos. Disse que é um nome que nasce e cresce das camadas populares e que tem tudo para crescer e vencer as eleições.

Ainda durante a conversa, a governadora Fátima Bezerra, em resposta ao jornalista Carlos Santos, revelou que o empresário Gutemberg Dias, do PC do B, era o nome que iria compor chapa com Isolda nos debates (campanha) em benefício de Mossoró.





Sobre a questão das conversas com o PSDB, que tem como principais lideranças a ex deputada federal Sandra Rosado, que é vereadora atualmente, e a deputada estadual Larissa Rosado, vão integrar ao grupo de partidos de apoio a candidatura de Isolda Dantas.

Fátima Bezerra considera muito importante o apoio de Larissa Rosado. Ela lembrou que as vezes que Larissa disputou a Prefeitura de Mossoró, o Partido dos Trabalhadores esteve junto com Larissa e ela espera, sim, que Sandra e Larissa integrem a candidatura de Isolda a Prefeitura de Mossoró.

A Convenção foi feita de forma híbrida, tendo ocorrido de forma presencial, com os 17 pré candidatos e lideranças partidárias, e de forma virtual, com transmissão para a militância petista pelo zoom. Além da governadora Fátima Bezerra, compareceu também a deputada federal Natália Bonavides.



Até o momento a coligação encabeçada por Isolda está composta por PT, PV, Avante, PROS e PCdoB com possibilidade de adesão de outros partidos, como é o caso do PSDB, que tem como principal liderança em Mossoró Sandra e Larissa Rosado.



Em sua fala, Gutemberg aponta a união de parte da oposição como saída para cuidar do povo. Fátima diz da importância da parceria do PT e PCdoB e de Gutemberg, como vice, no diálogo com o setor empresarial: “um time formado pela coerência e compromisso com a cidade de Mossoró que merece ter um novo modelo de gestão. Isolda e Gutemberg vão fazer uma campanha propositiva, com sustentação política e sobretudo a alma do povo, sustentação popular. A trajetória de Isolda mostra a capacidade que ela tem de diálogo com todos os segmentos da sociedade”, diz a governadora Fátima Bezerra.





Com muita emoção isolda discursou sobre a sua dedicação e sua esperança em dias melhores. A prefeitável fala da alegria de ter Gutemberg Dias como vice prefeito relembrando 2016 e a parceria histórica.



Agradeceu aos representantes do PV, PROS e Avante que já definiram apoio à sua candidatura. E completa: “Cobraram de nós a união da oposição e sempre nos dispusemos. A verdadeira oposição está aqui porque é este time que apresenta o projeto político contra este que está aí. Vamos respeitar a esperança na vida, em Mossoró, no RN. É possível ter saúde, creche, emprego. Aqui temos uma dupla de coragem, competente e resistente pra fazer uma Mossoró de toda gente”.