Durante o evento de homologação da candidatura da deputada Isolda Dantas para a prefeitura de Mossoró, realizado neste domingo (14), a Governadora Fátima Bezerra falou que, nos próximos dias, será lançado o plano de estímulo ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte.

Segundo ela, o plano, que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria de Tributação, já foi apresentado e debatido junto a representante de diversos segmentos do setor produtivo do Estado.

“As medidas que foram apresentadas tiveram uma boa aceitação junto ao segmento empresarial, que nós estamos dialogando com os empreendedores, com o micro, com o pequeno, com o médico, como o grande, enfim com todos, seja na área da indústria, na área da agricultura, na área do setor de serviços e comércio”, disse.

O plano, ainda segundo Fátima, terá medidas tributária e econômicas que vão contribuir para o reaquecimento da economia, com a geração de emprego e renda para os norte-riograndenses.

A Governadora ainda falou sobre a saída da Petrobras do estado e deixou claro que não é contra a vinda de empresas privadas para o RN, que elas são muito bem vindas, mas que o modelo adotado pelo Governo Federal não adequado, colocando à venda a totalidade dos ativos no Estado.

“O que nós preconizamos é o chamado modelo híbrido, modelo misto, iniciativa privada junto com a Petrobrás, que foi o que nós discutimos durante todo esse tempo”, explicou.

Veja a entrevista completa: