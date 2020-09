O pedido de Claudia Regina foi realizado e atendido durante a convenção do DEM, que homologou o seu nome para disputar a Prefeitura de Mossoró. Na ocasião, foi confirmado o nome do bolsonarista Daniel Sampaio para compor a chapa como candidato a vice-prefeito

Agendada para às 15h, a convenção do DEM oficializou na tarde desta segunda, 14, o nome da pré-candidata Cláudia Regina à prefeitura de Mossoró, tendo Dr. Daniel Sampaio (PSL) candidato a vice-prefeito.

A democrata Cláudia Regina chegou antes do horário programado para, pessoalmente, certificar-se dos procedimentos de segurança sanitária. Na sequência, recebeu os candidatos a vereador e vereadora.

Cláudia Regina iniciou sua fala conclamando um momento de silêncio em memória das vítimas do Covid-19. “Estamos iniciando uma caminhada importante, mas a gente precisa se solidarizar com os familiares que perderam entes queridos do seu convívio diário”, declarou.

A democrata chamou atenção para a necessidade de somar forças em prol de um projeto de cidade que envolva a população nas decisões mais importantes. “Toda a minha trajetória foi pautada no trabalho movido por muito garra. Mossoró conhece meu trabalho, porque eu tenho condições de andar nos quatro cantos desta cidade com a certeza de que sempre levei iniciativas que atendem os anseios daqueles que mais precisam”.

Com mais de 3 décadas de vida pública, Cláudia Regina relembrou as parcerias firmadas. “Um projeto de sucesso só é possível quando a gente envolve todos que estão irmanados no mesmo sentimento. As convergências é o mais importante quando estamos construindo uma agenda programática. Foi assim quando eu convoquei toda a bancada estadual, federal, governos, empresários para que a gente não deixasse a Petrobras ir embora. Ela ficou! Na minha gestão, Mossoró recebeu a última grande empresa na cidade. Muitos precisaram nos ajudar. O nosso jeito de trabalhar é assim, agregando, porque o sentimento é Mossoró!”.

A democrata Cláudia Regina Freire de Azevedo tem 56 anos, é bacharel em Direito pela UERN. Ao longo de uma extensa trajetória na vida pública, passou por mandatos eletivos, ocupou cargos de gestão e funções com foco no social. Foi Vice-prefeita (2004-2009), Vereadora (2009-2012) e Prefeita eleita no pleito de 2012. No currículo ainda acumula experiência pela atuação na assessoria jurídica da Secretaria de Saúde do RN, passou pela assessoria técnica de duas Pró-reitorias da UERN, coordenou o Movimento de Integração e Orientação Social - Meios em Mossoró, foi Chefe de Gabinete e Gerente Executiva do Desenvolvimento Social na Prefeitura de Mossoró.

A convenção do DEM também homologou sua nominata com 12 pré-candidatos à Câmara de Vereadores. São eles(as): Carlos Eduardo Xavier (Cadu Xavier), Edmilson Galdino de Sousa (Edmilson Galdino), José Antônio Avelino de Sousa (Gargamel), José Roberto Albuquerque Correia Lima (José Roberto da AMOR), Euclides Vieira da Silva (Kidy Cabelos), Lara Cibelle Fabricio Queiroz Costa (Lara Cibelle), Marcia Ferreira de Oliveira (Márcia Oliveira), José Ribamar Barbosa Fernandes (Monique das Malvinas), Ozaniel Alves de Mesquita (Ozaniel Mesquita), Petras Vinicius de Sousa (Petras), Andréa Karla Lopes Pereira (Andréa Karla), Graziana Juliana Queiroz Sales (Juliana Queiroz). Na atual legislatura (2017-2020), o partido já ocupa duas vagas.