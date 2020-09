Bombeiros registram 54 incêndios florestais na região Oeste do RN em agosto. Em todo o estado, foi registrado um total de 245 ocorrências do tipo em apenas um mês; O número é considerado alto, representando uma média de oito ocorrências por dia, mas inferior aos 265 registros relativos ao mês de agosto de 2019.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) atendeu, em apenas um mês, 54 ocorrências de incêndio florestal em Mossoró e região Oeste. Em todo o estado, foram 245.

O número é considerado alto, representando uma média de oito ocorrências por dia, mas inferior aos 265 registros relativos ao mês de agosto de 2019.

Os relatórios mostram que a região da Grande Natal registrou o maior número de incêndios, ficando com 41% do total, seguida de Caicó e Mossoró, com 27% e 22%, respectivamente.

Os dados constam nos Relatórios Mensais de Atividades (RMA) das unidades e divulgados pela Diretoria de Engenharia e Operações do CBMRN nesta segunda-feira (14).

“No interior, as ocorrências de incêndio florestal tendem a aumentar principalmente nesta época do ano devido ao forte calor e à baixa umidade. Além disso, descuidos da população como a queima de áreas para limpeza de terrenos também podem provocar incêndios. A prática de atear fogo deve ser evitada, pois se trata de crime ambiental, com penalidades previstas em lei”, disse o Major BM Jorge Ferolli, especialista em incêndios ambientais.

Entre essas ocorrências, destaque para o incêndio florestal na Serra da Capelinha, no município de Parelhas, região Seridó do Estado, no dia 22 de agosto.

Na ocasião, os bombeiros militares de Caicó foram ao local às 14h e se depararam com um incêndio de grande proporção, além do difícil acesso para a realização do deslocamento.

O controle total das chamas durou quatro dias e ao todo mais de 400 hectares foram devastados pelo fogo.

As queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais enfrentados no Brasil. Além dos danos ambientais, uma das mais graves implicações, há ainda os efeitos socioeconômicos.

Ainda segundo o oficial do Corpo de Bombeiros, nos casos em que a população perceber que alguém está colocando fogo em alguma área, deve ligar para a Polícia Militar no número 190 e realizar a denúncia por tratar-se de uma ação criminosa. O Corpo de Bombeiros Militar atende às ocorrências através do telefone 193.

NÚMEROS ( AGOSTO 2020):

Natal e Região Metropolitana: 101

Caicó e Região Seridó: 65

Mossoró e Região Oeste: 54

Pau dos Ferros e Região do Alto Oeste: 25