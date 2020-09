O partido Solidariedade tem a maior chapa para a disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró nas eleições 2020. Com um total de 35 nomes, as candidaturas foram homologadas no sábado (12), em Convenção na Escola Chafariz, na zona rural de Mossoró.

Também foi homologado o nome do Deputado Estadual Allyson Bezerra como candidato a prefeito de Mossoró e do empresário Fernandinho como vice-prefeito.

Ao todo, são 11 mulheres e 24 homens que disputarão a eleição para vereador pelo Solidariedade em Mossoró.

Allyson, que também é presidente do Solidariedade Mossoró, destacou o importante trabalho realizado pela coordenação do partido na cidade, através do vice-presidente e ex-vereador Soldado Jadson, para formação da chapa.

“Nós já tínhamos mais de 32 pré-candidatos. 32 era o máximo permitido. A Câmara Municipal de Mossoró aumentou duas cadeiras. Então nós já temos a nominata completa. Se fosse 37 nós já teríamos também. É a maior nominata de vereadores da cidade de Mossoró nessas eleições. Parabenizo a todo o partido que construiu esse trabalho”, afirmou Allyson.

Na Convenção, Allyson também anunciou o empresário Fernandinho (PSD) como vice na sua chapa. Fernandinho é conhecido na cidade por sua atuação no ramo da panificação.

O apoio do PSD ao projeto que tem Allyson como prefeito foi anunciado pelo vereador e candidato à reeleição Raério Araújo em convenção do partido sexta (11).