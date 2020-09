Plataforma disponibiliza conteúdos gratuitos sobre metodologias inovadoras

A plataforma Escolas Conectadas está disponibilizando cursos on-line de formação continuada para o aperfeiçoamento profissional de educadores. Iniciativa do ProFuturo, programa global de educação da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação Bancária La Caixa, as aulas são gratuitas e têm como objetivo promover a inserção na cultura digital.

Voltado para professores da educação básica, o projeto possui formações ofertadas em duas modalidades: cursos mediados, com diferentes cargas horárias, que possuem presença de tutoria intensiva em algumas aulas e podem ser concluídos em até um mês; e cursos autoformativos, sem a presença de tutoria, com maior liberdade para o estudante cursar de acordo com sua flexibilidade de horários.

Além de inserir professores no mundo digital, desde 2015, o projeto Escolas Conectadas incentiva o desenvolvimento de aprendizados do século XXI, por meio de cursos, com aplicação de metodologias inovadoras.

Além disso, os conteúdos são criados para possibilitar a troca de experiência entre educadores e na construção coletiva de conhecimento.

Os cursos disponíveis na plataforma foram pensados para contemplar as demandas do cenário educacional e são certificados por instituições de ensino superior, com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).





