A partir das próxima segunda-feira (21) a cidade de Natal vai receber um centro de testes para a vacina contra Covi-19, da Universidade de Oxford. Para os testes, serão recrutados cerca de mil pessoas.

Os interessados em se voluntariar para participar da fase três de testagem da vacina, podem se inscrever pelo site do Centro de Pesquisas Clínicas de Natal (CPClin), sede dos estudos no Rio Grande do Norte.

Acesse AQUI.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos. O estudo não é restrito a profissionais de saúde. Podem participar todas as pessoas que estejam altamente expostas ao vírus.



Os testes já vinham sendo realizado no Brasil, nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Também entrarão na nova fase Paraná e Rio Grande do Sul.

Com a abertura dos novos pontos, a Universidade de Oxford dobra o número de voluntários para os testes da vacina no Brasil, passando de 5 mil para 10 mil pessoas.

"O aumento de número de voluntários eleva as chances de se provar a eficácia da vacina com mais agilidade e, consequentemente, de trazê-la mais rápido para a população", explica a coordenadora nacional dos estudos clínicos e representante da Universidade de Oxford no Brasil, Sue Ann Costa Clemens.

A pesquisa clínica da vacina de Oxford teve início no Brasil em junho. Metade dos voluntários recebe a Chadox1 ncov-19, contra a Covid-19, e a outra metade recebe a meningocócica ACWY, a chamada vacina de controle, um imunizante contra a meningite e placebo.

Um sistema define randomicamente quem receberá qual vacina. Cada participante recebe duas doses e é acompanhado pela equipe do estudo com frequência, ao longo de um ano.

A vacina de Oxford foi a primeira a iniciar os testes clínicos da chamada fase 3 no Brasil. Trata-se da etapa final para a aprovação e o registro de um imunizante.

No mundo todo, mais de 18 mil pessoas já foram vacinadas pelo estudo. A pesquisa começou no Reino Unido e também é realizada na África do Sul e nos Estados Unidos.