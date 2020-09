Com Avante, Isolda é a candidata da oposição que mais agregou apoios

Além do PT, do qual faz parte, estão com a candidata isolda Dantas o PC do B, partido do candidato a vice-prefeito na chapa, Gutemberg Dias, o PROS, PV e agora o Avante. Os todo, Isolda é a candidata que mais agregou apoios para as eleições deste ano dentro do campo da oposição.

Nesta quarta-feira (16) partido Avante Mossoró oficializou em cartório seu apoio à candidatura da deputada estadual Isolda Dantas para prefeitura de Mossoró.

Com cinco partidos, a deputada é a candidata à disputa pela cadeira no Palácio da Resistência que mais agregou apoios para as eleições deste ano dentro do campo da oposição.

Além do PT, partido da candidata, já declararam apoio à Isolda o PC do B, partido do candidato a vice-prefeito na chapa, Gutemberg Dias, o PROS, PV e agora o Avante.

“Trabalhamos intensamente para unir a oposição e conseguir juntar o maior número de partidos. Agora vamos à luta para mostrar que temos o melhor projeto para uma Mossoró de toda gente”, frisou.

Ainda dentro da oposição Cláudia Regina reuniu em torno de si DEM, PSL e PSB; Allyson Bezerra Solidariedade e PSD; Irmã Ceição ficou com PTB e PMN; e o PSOL sairá isolado.

Já na situação, a atual prefeita e candidata à reeleição, Rosalba Ciarlini, tem ao seu lado o PP, do qual faz parte, o PL, do candidato a vice, Jorge do Rosário, PSDB, DC, REDE, Cidadania, PDT, MDB, PSC, Republicanos e Patriotas.