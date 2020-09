Plano prevê retomada de cerca de mil cirurgias eletivas por mês a partir de outubro

A secretária adjunta da Sesap, Maura Sobreira, apresentou ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems), todo o planejamento da Secretaria em torno da retomada segura das cirurgias eletivas gerais.

O diálogo com os gestores municipais aconteceu durante reunião ordinária do Cosems, realizada em plataforma online e conduzida pela presidente Maria Eliza Garcia.

O processo foi normatizado através da Portaria Nº 2691, emitida em 3 de setembro de 2020, que estabeleceu a retomada das cirurgias eletivas gerais ofertadas pela rede hospitalar do Estado, seguindo as recomendações para medidas de segurança, com o objetivo de realizar um atendimento seguro, bem como, reduzir a fila e o tempo de espera dos pacientes que aguardam por cirurgias eletivas no RN.

Veja mais:

Sesap estabelece retomada responsável das cirurgias eletivas no RN





Além da Portaria, foi elaborada a Nota Técnica nº 01/2020-SESAP-COHUR-RUE que trata sobre o agendamento das Cirurgias Eletivas e norteará a adequação das unidades, os cuidados para garantir a cirurgia segura e todo processo monitorado pelo núcleo de cirurgias eletivas do Complexo Estadual de Regulação do RN.

O processo será retomado priorizando a garantia de acesso transparente e regulado às cirurgias eletivas. Para isso foi elaborado um protocolo para realização e regulação das cirurgias eletivas gerais, além de acompanhamento desde a regulação até a marcação do retorno do paciente após o procedimento.

O cadastro de todas as cirurgias eletivas será feito através do site Regula RN www.regularn.com.br. “Queremos trabalhar com transparência para que os municípios possam estar acompanhando a execução dessa fila”, disse a secretária adjunta da Sesap, Maura Sobreira.

Na ocasião, a secretária apresentou o planejamento que prevê a realização de cerca de mil cirurgias por mês, distribuídas nas regiões do estado, considerando a capacidade instalada das unidades, o contexto da pandemia da covid 19 e o planejamento com atenção aos estoques e insumos disponíveis, especialmente os anestésicos, que estão em situação de desabastecimento no Ministério da Saúde no âmbito do país inteiro.

“Estamos nesse momento de retomada de algumas ações e precisamos manter a assistência para a covid-19, daí a importância do planejamento em relação aos estoques de insumos disponíveis para que possamos, de forma gradativa, dar vazão a fila de espera por cirurgias”, explicou.

A expectativa é de que a partir de outubro os procedimentos sejam retomados progressivamente no Hospital da Polícia Militar e Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, em Natal, e hospitais regionais de Currais Novos, Assú, Caraúbas e Pau dos Ferros.

“Além dos hospitais da rede estadual, temos agenda com os hospitais universitários Onofre Lopes, em Natal, e Ana Bezerra, em Santa Cruz”, completou.

A coordenadora da Rede de Urgências e Emergências da Sesap, Renata Silva, informou que o agendamento dos procedimentos foi liberado, e destacou a importância da inserção das informações no site.

“Queremos reforçar aos municípios a importância do cadastramento no site do Regula RN, pois precisamos ter todos cadastrados para conseguir dar andamento ao processo, além de monitorar o tempo desde o agendamento até a alta do paciente”, ressaltou.

Desde o início do ano estava em andamento um estudo de estratégias para diminuição da espera por cirurgias eletivas, que precisou ser interrompido em razão da pandemia da covid 19. Porém, as realizações de cirurgias eletivas não paralisaram completamente, e até junho foram realizados 14.316 procedimentos cirúrgicos.